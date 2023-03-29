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Проверки и штрафы. Что происходит в хостеле для украинских беженцев в Познани

Фото: Хостел для украинцев в Познани (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Хостел в польском городе Познань, где поселили 450 украинцев, будет на днях проверять санэпидслужба. После жалоб жителей владельца уже штрафовали, но он не устранил нарушения.

Что происходит в общежитии для беженцев, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ukrayina.pl.

В январе в хостеле на улице Варшавской в Познани санэпидслужба выявила ряд нарушений. Тогда одна из украинок написала жалобу в местные СМИ. Она жаловалась на отсутствие условий и антисанитарию: кухни расположены рядом с туалетами, стены заплесневели, не хватает стиральных машин. Также горячую воду в душе подавали дважды в неделю. Беженцы жаловались, что для детей нет места для обучения, поэтому домашние задания они делают на полу.

Службы несколько раз проверяли общежитие, в январе наложили штрафы в 500 и 1000 злотых. 16 февраля во время проверки там обнаружили тараканов в комнатах, грязную технику и оборудование, плесень. Собственника еще раз оштрафовали. Состояние помещения несколько улучшилось, но общие санузлы в хостеле, двери и окна так и не привели в надлежащее состояние.

Фото: Условия в хостеле в январе (poznan.wyborcza.pl/Alicja Lehmann)

В ближайшие дни санэпидслужба Познани планирует очередную проверку помещения.

В здании проживают преимущественно женщины с детьми, которые посещают соседнюю школу. За каждого из 450 беженцев владелец получает от государства 70 злотых в день – это примерно 950 тысяч злотых ежемесячно. На эти средства он должен обеспечить проживание и питание.

Напомним, мы писали, что в Румынии изменят условия поддержки украинских беженцев.

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