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Рекордні цифри. Скільки українських дітей народилося у Польщі минулого року

Четвер 07 вересня 2023 17:00
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Рекордні цифри. Скільки українських дітей народилося у Польщі минулого року Фото: Вагітна українка у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Демографічна криза у Польщі поглиблюється, але у країні відзначають рекордний сплеск народжуваності серед іноземок. Торік цей показник зріс удвічі – до 16 711 тисяч новонароджених.

Найбільше дітей народили українки – 82%, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на notesfrompoland.com.

Минулого року у Польщі народилися 305 132 дітей. Це найнижчий показник народжуваності з часів Другої світової війни. Експерти зазначають, що країна увійшла в період демографічної кризи.

Втім, на цьому тлі особливо вирізняється народжуваність серед іноземок. У 2022 році дітей у Польщі народили рекордна кількість іноземок зі сталим проживанням у цій країні – 5,5%. Це означає, що кожна двадцята дитина, народжена торік у Польщі, походить із іншої країни.

Найбільше на таку статистику вплинув наплив біженців із України. Серед іноземок, які народили, 82% були громадянками України (13748 дітей). Білоруски склали 4,4% (741 дитина), росіянки – 1,5% (244 новонароджених).

Статистика народжуваності серед іноземок у Польщі різко зросла саме у 2022 році. Якщо у 2021 році жінки з інших країн народили в цій країні 8970 дітей, то у 2022-му – 16 711.

"У 2022 году число пологів українок, які постійно проживають у Польщі, удвічі більше, ніж у 2021 році та майже у 20 разів вище порівняно із 2015 роков", –зазначається у звіті Статистичного управління Польщі.

У попередні роки показники народжуваності матерями з-за кордону були значно нижчі:

  • 2022 рік – 8970 дітей;
  • 2019 рік – 6425 немовлят;
  • 2017 рік – 4061 дітей;
  • 2015 рік – 1736 новонароджених.

Ще до напливу біженців Польща відчувала безпрецедентний рівень імміграції, який був одним із найвищих у Європі. За останні років країна видала більше дозволів на перше проживання іммігрантам з-за меж Європейського Союзу, ніж будь-яка інша держава блоку.

Нагадаємо, ми писали, що польські підприємці закликають уряд переконати українців залишитися.

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