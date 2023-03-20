Без переплат. Що потрібно знати про оренду квартири в Польщі: поради

У Польщі проживає понад 2 млн українців, майже половина з них – біженці. Більшості доводиться винаймати житло і багато хто відчуває труднощі з пошуком підходящої квартири.

Що потрібно знати про оренду житла у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на VisitUkraine.today.

Що потрібно врахувати під час перегляду квартири

Житло у Польщі місцеві мешканці та українці зазвичай шукають на перевірених ресурсах: olx.pl, otodom.pl, gratka.pl.

Українцям варто врахувати, що перегляд квартири завжди безкоштовний, навіть попри величезний попит на житло з приїздом біженців. Якщо комісія за перегляд вказана в оголошенні, відгукуватись на такий варіант не варто. Крім того, не варто вносити заставу та підписувати договір до перегляду житла.

Необхідно обговорити з власником квартири всі питання до підписання договору – наприклад, чи можна приймати гостей, тримати домашніх тварин.

Також варто звернути увагу на речі, які виявляться важливими згодом:

інфраструктуру біля будинку: наявність магазинів, аптек, дитячого майданчика, транспортної зупинки;

стан меблів та побутової техніки. Необхідно зробити фото та зафіксувати з господарем усі пошкодження. Можна скласти акт прийому-передачі, у якому перерахувати меблі, техніку та його стан;

лічильники – вони мають бути справними;

сусідів – бажано познайомитись з ними до підписання договору.

Фото: Варто вивчити інфраструктуру біля будинку (pixabay.com)

Які питання потрібно прояснити перед підписанням договору

На ринку нерухомості можуть діяти шахраї – такі випадки дедалі частіше фіксують у Польщі. Тому насамперед необхідно перевірити права власника на оренду житла. Після цього варто уточнити:

вартість комунальних послуг навесні-влітку та яка буде оплата в опалювальний сезон;

хто оплачуватиме ремонт побутової техніки та меблів;

термін, за який слід попередити про розірвання договору;

розмір застави – у Польщі зазвичай розмір місячної плати.

Що потрібно знати про договір оренди

Короткостроковий договір орендодавці у Польщі підписують неохоче. Стандартний термін дії зазвичай 12 місяців, тому розірвати договір без втрати застави раніше за вказану дату неможливо.

Щоб розуміти написане в договорі, його варто складати двома мовами – польською та англійською, або українською.

Необхідно перевірити, що до договору включені пункти:

вартість оплати;

сума застави та умови її повернення;

вартість комунальних послуг;

дата розрахунку;

термін дії договору;

оцінка майна у квартирі;

контактні дані власника та орендаря.

Фото: Багатоквартирні будинки у Гданську (pixabay.com)

Що потрібно врахувати при виборі квартири у Польщі: поради українки

Оплата комунальних послуг у Польщі відрізняється від українських. При виборі житла варто враховувати, яка система опалення та водопостачання встановлена. Про це TRAVEL РБК-Україна розповіла киянка Світлана Мащенко, яка рік винаймає житло для великої родини у Гданську.

"Найголовніше, що потрібно врахувати при виборі квартири – щоб гаряче водопостачання та опалення було централізоване. Це набагато дешевше, ніж окреме. Раніше в іншій квартирі, де ми воду гріли бойлером, електрика обходилася в 1000 злотих на місяць (понад 8000 грн – ред.). А нещодавно наша родина переїхала до квартири з газовою колонкою – нагрівання води обходиться у копійки", – каже українка.

Вона орендує 3-кімнатну квартиру площею 70 кв. м. За оренду сплачує 5500 злотих (45 тис. грн). Із цієї суми – 1500 злотих щомісяця господареві в рахунок усіх комунальних послуг, включаючи прибирання, пошту, газ, електрику, воду.

Також Світлана Мащенко радить звернути увагу на такі речі:

"Обов'язково перевірте якість вікон – чомусь у Польщі часто їх ставлять так, що зі щілин дме. Також має бути гарна звукоізоляція вікон – це важливо у містах. І варто звертати увагу на район – ми спочатку жили на одній із центральних вулиць біля головного вокзалу. Через постійний шум і голоси людей, що гуляли вулицями, було неможливо спати", – поділилася досвідом наша співвітчизниця.

Нагадаємо, ми писали, як відрізняються витрати на життя в Україні та Польщі.

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