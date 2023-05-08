Без переплат. Як правильно користуватися українською банківською картою за кордоном

Українці за кордоном мають можливість розраховуватися українськими банківськими картками та знімати з них готівку в місцевих банкоматах.

Які правила користування картками українських банків в інших країнах варто знати, щоб уникнути непередбачуваних витрат, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Що варто знати про користування банківськими картами за кордоном

Всі українські банківські картки відкриті для операцій за кордоном, тому перед виїздом в інші країни банк додатково інформувати не треба, зазначається на сторінці державного проекту з фінансової грамотності "ФінКульт".

Але при оформленні картки або перед виїздом за кордон варто поцікавитися, чи є представництва цього банку в тих країнах та які є банки-партнери. Знімаючи гроші в банкоматі партнерського банку, можна уникнути додаткових витрат, бо комісія за цю операцію буде менша. Сума залежить від умов договору.

Розраховуючись карткою в магазинах чи закладах харчування, слід обирати лише валюту країни перебування. Так вдасться уникнути переплати за рахунок курсової різниці. Якщо обрати гривню чи іншу валюту, транзакція відбудеться за комерційним курсом іноземного банку, який відрізняється від курсу вашого банку.

Безготівкові розрахунки варто намагатися за можливості максимально здійснювати через платіжні системи ApplePay та GooglePay:

ліміт Національного банку України для таких операцій становить 100 тис. грн для усіх гривневих карток одного банку;

без обмежень – з використанням валютних карток українських банків.

Конвертація безготівкових розрахунків відбувається за курсом міжнародної платіжної системи, він є вигідним. Комісія за конвертацію при розрахунках залежить від валюти та умов договору.

Фото: Банкомат у Хорватії (gettyimages.com)

Добові ліміти сум та кількості розрахунків карткою завжди можна змінити в мобільному застосунку для безпеки.

Щомісячні ліміти до 100 тисяч гривень українські банки мають право не застосовувати на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток для купівлі визначених НБУ товарів військового призначення для волонтерів, які надали підтвердження своєї діяльності.

Чи можна з української карти зняти кошти в іншій валюті

Готівку в банкоматах за кордоном можна знімати як з валютних, так і з гривневих платіжних карток. При цьому Нацбанком України встановлені ліміти:

12 500 грн на 7 календарних днів для карток у гривні;

100 000 грн в еквіваленті на день для карток в іноземній валюті.

Фото: Банкомат у Польщі (pixabay.com)

Які операції можна здійснювати через банківські мобільні застосунки

З початку війни банківські мобільні застосунки розширили можливості для своїх клієнтів. На сьогодні можна отримати такі послуги: перекази коштів між картками, платежі за реквізитами, відкриття онлайн-депозитів, оформлення кредитів онлайн, придбання квитків, страхових полюсів, будь-які безготівкові розрахунки та отримання іноземних переказів з онлайн конвертацією валют. Також спрощені міжнародні грошові перекази в Україну.

Як поновити втрачену чи прострочену картку за кордоном

Якщо за кордоном втратили платіжну карту українського банку, необхідно зробити такі кроки:

у мобільному застосунку переказати всі кошти з втраченої на іншу свою картку;

заблокувати втрачену карту, зв’язавшись із банком через додаток або офіційний сайт;

оформити віртуальну карту за допомогою мобільного додатку.

Якщо за кордоном закінчився строк дії карти, варто скористатися оформленням віртуальної карти.

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