Без переплат. Как правильно пользоваться украинской банковской картой за границей

Украинцы за рубежом имеют возможность рассчитываться украинскими банковскими картами и снимать с них наличные в местных банкоматах.
Какие правила пользования картами украинских банков в других странах стоит знать, чтобы избежать непредсказуемых расходов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.
Все украинские банковские карты открыты для операций за границей, поэтому перед выездом в другие страны банк дополнительно информировать не нужно, отмечается на странице государственного проекта по финансовой грамотности "ФинКульт".
Но при оформлении карты или перед выездом за границу стоит поинтересоваться, есть ли представительства этого банка в тех странах и какие есть банки-партнеры. Снимая деньги в банкомате партнерского банка, можно избежать дополнительных расходов, потому что комиссия за эту операцию будет меньше. Сумма зависит от условий контракта.
Рассчитываясь картой в магазинах или заведениях питания, следует выбирать только валюту страны пребывания. Так удастся избежать переплат за счет курсовой разницы. Если выбрать гривну или другую валюту, транзакция состоится по коммерческому курсу иностранного банка, отличающегося от курса вашего банка.
Безналичные расчеты следует стараться по возможности максимально производить через платежные системы ApplePay и GooglePay:
Конвертация безналичных расчетов происходит по курсу международной платежной системы, он выгоден. Комиссия за конвертацию при расчете зависит от валюты и условий договора.
Фото: Банкомат в Хорватии (gettyimages.com)
Суточные лимиты сумм и количества расчетов картой всегда можно изменить в мобильном приложении для безопасности.
Ежемесячные лимиты до 100 тысяч гривен украинские банки имеют право не применять на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт для покупки определенных НБУ товаров военного назначения для волонтеров, предоставивших подтверждение своей деятельности.
Наличные в банкоматах за границей можно снимать как с валютных, так и с гривневых платежных карт. При этом Нацбанком Украины установлены лимиты:
С начала войны банковские мобильные приложения расширили возможности своих клиентов. На сегодняшний день можно получить следующие услуги: переводы средств между карточками, платежи по реквизитам, открытие онлайн-депозитов, оформление кредитов онлайн, приобретение билетов, страховых полюсов, любые безналичные расчеты и получение иностранных переводов с онлайн конвертацией валют. Также упрощены международные денежные переводы в Украину.
Если за границей потеряли платежную карту украинского банка, необходимо сделать следующие шаги:
Если за границей истек срок действия карты, следует воспользоваться оформлением виртуальной карты.
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