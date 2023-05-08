Без переплат. Как правильно пользоваться украинской банковской картой за границей

Украинцы за рубежом имеют возможность рассчитываться украинскими банковскими картами и снимать с них наличные в местных банкоматах.

Какие правила пользования картами украинских банков в других странах стоит знать, чтобы избежать непредсказуемых расходов, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianingermany.de.

Что следует знать о пользовании банковскими картами за рубежом

Все украинские банковские карты открыты для операций за границей, поэтому перед выездом в другие страны банк дополнительно информировать не нужно, отмечается на странице государственного проекта по финансовой грамотности "ФинКульт".

Но при оформлении карты или перед выездом за границу стоит поинтересоваться, есть ли представительства этого банка в тех странах и какие есть банки-партнеры. Снимая деньги в банкомате партнерского банка, можно избежать дополнительных расходов, потому что комиссия за эту операцию будет меньше. Сумма зависит от условий контракта.

Рассчитываясь картой в магазинах или заведениях питания, следует выбирать только валюту страны пребывания. Так удастся избежать переплат за счет курсовой разницы. Если выбрать гривну или другую валюту, транзакция состоится по коммерческому курсу иностранного банка, отличающегося от курса вашего банка.

Безналичные расчеты следует стараться по возможности максимально производить через платежные системы ApplePay и GooglePay:

лимит Национального банка Украины для таких операций составляет 100 тыс. грн для всех гривневых карт одного банка;

без ограничений – с использованием валютных карт украинских банков.

Конвертация безналичных расчетов происходит по курсу международной платежной системы, он выгоден. Комиссия за конвертацию при расчете зависит от валюты и условий договора.

Фото: Банкомат в Хорватии (gettyimages.com)

Суточные лимиты сумм и количества расчетов картой всегда можно изменить в мобильном приложении для безопасности.

Ежемесячные лимиты до 100 тысяч гривен украинские банки имеют право не применять на расчеты за рубежом с использованием гривневых платежных карт для покупки определенных НБУ товаров военного назначения для волонтеров, предоставивших подтверждение своей деятельности.

Можно ли с украинской карты снять деньги в другой валюте

Наличные в банкоматах за границей можно снимать как с валютных, так и с гривневых платежных карт. При этом Нацбанком Украины установлены лимиты:

12 500 грн на 7 календарных дней для карт в гривне;

100 000 грн в эквиваленте в день для карт в иностранной валюте.

Фото: Банкомат в Польше (pixabay.com)

Какие операции можно совершать через банковские мобильные приложения

С начала войны банковские мобильные приложения расширили возможности своих клиентов. На сегодняшний день можно получить следующие услуги: переводы средств между карточками, платежи по реквизитам, открытие онлайн-депозитов, оформление кредитов онлайн, приобретение билетов, страховых полюсов, любые безналичные расчеты и получение иностранных переводов с онлайн конвертацией валют. Также упрощены международные денежные переводы в Украину.

Как восстановить утраченную или просроченную карту за границей

Если за границей потеряли платежную карту украинского банка, необходимо сделать следующие шаги:

в мобильном приложении перевести все средства с утраченной на другую свою карту;

заблокировать утраченную карту, связавшись с банком через приложение или официальный сайт;

оформить виртуальную карту с помощью мобильного приложения.

Если за границей истек срок действия карты, следует воспользоваться оформлением виртуальной карты.

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