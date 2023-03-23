Перемагає вже 12 раз. Аеропорт Сінгапуру знову визнали найкращим у світі

Сінгапурський аеропорт Чангі посів перше місце в рейтингу найкращих аеропортів світу 2023 року від Skytrax. Лідерську сходинку він отримує 12-й раз.
В цьому році рейтинг склали на основі голосів 11 млн мандрівників із понад 100 країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на cfts.org.ua.
Сінгапурський аеропорт Чангі перемагав у номінації "Найкращий аеропорт" World Airport Awards від Skytrax щороку у 2013-2020 роках. Тепер локація, які залишає перевершені враження у пасажирів і сприймається як окрема туристична пам'ятка, стала переможцем 2023 року.
Там є величезна оранжерейна зона із тропічними рослинами, водоспадом та підвісними мостами, дзеркальний лабіринт, дитяча територія з гірками та ігровими автоматами, ресторани, магазини та готель.
Аеропорт Доха-Хамад у столиці Катару знову посів друге місце. Аеропорт описали як такий, що найбільше вражає архітектурою та розкішшю.
Третє місце цього разу посів токійський аеропорт Ханеда – один із найбільш завантажених у світі.
До переліку найкращих аеропортів світу знову потрапив аеропорт у Стамбулі та паризький імені Шарля де Голля.
Топ-10 найкращих аеропортів світу в 2023 році:
Далі рейтинг найкращих аеропортів виглядає так:
Нагадаємо, ми писали про найбільш доброзичливі до туристів країни світу.
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