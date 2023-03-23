Побеждает уже 12 раз. Аэропорт Сингапура снова признали лучшим в мире

Сингапурский аэропорт Чанги занял первое место в рейтинге лучших аэропортов мира в 2023 году от Skytrax. Лидерскую позицию он получает в 12-й раз.
В этом году рейтинг составили на основе голосов 11 млн путешественников из более чем 100 стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на cfts.org.ua.
Сингапурский аэропорт Чанги побеждал в номинации "Лучший аэропорт" World Airport Awards от Skytrax ежегодно в 2013-2020 годах. Теперь локация, которая оставляет превзойденные впечатления у пассажиров и воспринимается как отдельная туристическая достопримечательность, стала победителем 2023 года.
Там есть огромная оранжерейная зона с тропическими растениями, водопадом и подвесными мостами, зеркальный лабиринт, детская территория с горками и игровыми автоматами, рестораны, магазины и гостиницы.
Аэропорт Доха-Хамад в столице Катара снова занял второе место. Аэропорт описали как наиболее поражающий архитектурой и роскошью.
Третье место на этот раз занял токийский аэропорт Ханеда – один из самых загруженных в мире.
В список лучших аэропортов мира вновь попал аэропорт в Стамбуле и парижский имени Шарля де Голля.
Топ-10 лучших аэропортов мира в 2023 году:
Далее рейтинг лучших аэропортов выглядит так:
Напомним, мы писали о самых дружелюбных к туристам странах мира.
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