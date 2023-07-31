Переходять у розряд мешканців. У країні ЄС закривають центри прийому українців

У Фінляндії закриють вісім центрів прийому біженців, оскільки цього року до країни прибуло менше українців, ніж торік. Про це заявили у Міграційній службі Migri.

Водночас зменшилася потреба у місцях, тому що біженці переходять до розряду жителів муніципалітетів, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на hs.fi.

Досі в країні працювали близько 20 центрів прийому українців. Хоча з початку вторгнення Росії в Україну до Фінляндії прибуло понад 60 тисяч претендентів на тимчасовий захист, тож владі довелося відкрити близько 100 нових центрів.

Однак зараз українці переходять із приймальних служб до муніципальних. За даними Migri, у 2023 році претендувати на посвідку на проживання у Фінляндії можуть понад 45 тисяч осіб, які залишили Україну минулого року. Умовою цього є 1 рік безперервного проживання країни.

Фото: Через рік українці можуть отримати посвідку на проживання (facebook.com/uakirkkonummi)

Українці, які отримали місце проживання, мають право звертатися до Інституту соціального страхування Фінляндії Kela за грошовою та житловою допомогою. Як мешканці муніципалітету українці отримуватимуть соціальні та медичні послуги не в центрах прийому, а в місцевих закладах соціальної сфери.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців в Ірландії можуть отримати посвідку на проживання після війни.

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