Переходят в разряд жителей. В стране ЕС закрывают центры приема украинцев

В Финляндии закроют восемь центров приема беженцев, поскольку в этом году в страну прибыло меньше украинцев, чем в прошлом. Об этом заявили в Миграционной службе Migri.

В то же время уменьшилась потребность в местах, потому что беженцы переходят в разряд жителей муниципалитетов, сообщает TRAVEL РБК-Україна со ссылкой на hs.fi.

До сих пор в стране работали около 20 центров приема украинцев. Хотя с начала вторжения России в Украину в Финляндию прибыло более 60 тысяч претендентов на временную защиту, поэтому властям пришлось открыть около 100 новых центров.

Однако сейчас украинцы переходят из приемных служб в муниципальные. По данным Migri, в 2023 году претендовать на вид на жительство в Финляндии могут более 45 тысяч человек, покинувших Украину в прошлом году. Условием для этого является 1 год непрерывного проживания в стране.

Фото: Через год украинцы могут получить виды на жительство (facebook.com/uakirkkonummi)

Украинцы, получившие место жительства, имеют право обращаться в Институт социального страхования Финляндии Kela за денежной и жилищной помощью. В качестве жителя муниципалитета украинцы будут получать социальные и медицинские услуги не в центрах приема, а в местных учреждениях социальной сферы.

Напомним, мы писали, сколько украинцев в Ирландии могут получить вид на жительство после войны.

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