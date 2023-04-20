UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перебої з поїздами та авіарейсами. У Німеччині почалися страйки профспілок

Фото: Поїзди у Німеччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Масштабні страйки профспілок у Німеччині тривають. 20 квітня почали страйкувати співробітники служб безпеки у 3 аеропортах, 21 квітня – зупиняться поїзди по всій країні.

Пасажирів закликають змінити плани, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

У п'ятницю, 21 квітня, на залізниці відбудеться черговий загальнонаціональний страйк, який оголосила профспілка EVG з вимогами збільшити зарплати на 12% чи принаймні на 650 євро. Страйк триватиме з 3 до 11 ранку, але пасажирів попереджають про затримки та скасування рейсів упродовж дня. До участі закликали Deutsche Bahn та близько 50 інших автобусних і залізничних компаній.

Рух міжміських та регіональних поїздів Deutsche Bahn може бути зупинений на весь день, бо зранку поїзди не зможуть вийти на маршрути. Пасажирам, які вже придбали квитки, пропонують компенсувати витрати на таксі до 80 євро.

Водночас 20-21 квітня страйк в аеропортах оголосила профспілка Ver.di, яка вимагає збільшення надбавок працівникам наземних служб за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні.

Фото: Оголошення про страйк в одному з аеропортів Німеччини (gettyimages.com)

Авіапасажирів попередили про затримки і скасування рейсів в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга і Кельна/Бонна. У п'ятницю до страйку планують приєнатися співробітники служби безпеки в аеропорту Штутгарта.

За даними асоціації аеропортів ADV, страйк призвів до скасування близько 700 рейсів та зачепить щонайменше 100 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, де в Німеччині не діє квиток за 49 євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аеропортпоїздиАвіасполучення