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Перебої з поїздами та авіарейсами. У Німеччині почалися страйки профспілок

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Четвер 20 квітня 2023 15:39
Перебої з поїздами та авіарейсами. У Німеччині почалися страйки профспілок Фото: Поїзди у Німеччині (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Масштабні страйки профспілок у Німеччині тривають. 20 квітня почали страйкувати співробітники служб безпеки у 3 аеропортах, 21 квітня – зупиняться поїзди по всій країні.

Пасажирів закликають змінити плани, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

У п'ятницю, 21 квітня, на залізниці відбудеться черговий загальнонаціональний страйк, який оголосила профспілка EVG з вимогами збільшити зарплати на 12% чи принаймні на 650 євро. Страйк триватиме з 3 до 11 ранку, але пасажирів попереджають про затримки та скасування рейсів упродовж дня. До участі закликали Deutsche Bahn та близько 50 інших автобусних і залізничних компаній.

Рух міжміських та регіональних поїздів Deutsche Bahn може бути зупинений на весь день, бо зранку поїзди не зможуть вийти на маршрути. Пасажирам, які вже придбали квитки, пропонують компенсувати витрати на таксі до 80 євро.

Водночас 20-21 квітня страйк в аеропортах оголосила профспілка Ver.di, яка вимагає збільшення надбавок працівникам наземних служб за роботу в нічний час, вихідні та святкові дні.

Перебої з поїздами та авіарейсами. У Німеччині почалися страйки профспілокФото: Оголошення про страйк в одному з аеропортів Німеччини (gettyimages.com)

Авіапасажирів попередили про затримки і скасування рейсів в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга і Кельна/Бонна. У п'ятницю до страйку планують приєнатися співробітники служби безпеки в аеропорту Штутгарта.

За даними асоціації аеропортів ADV, страйк призвів до скасування близько 700 рейсів та зачепить щонайменше 100 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, ми писали, де в Німеччині не діє квиток за 49 євро.

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