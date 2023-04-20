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Перебои с поездами и авиарейсами. В Германии начались забастовки профсоюзов

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Четверг 20 апреля 2023 15:39
Перебои с поездами и авиарейсами. В Германии начались забастовки профсоюзов Фото: Поезда в Германии (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Масштабные забастовки профсоюзов в Германии продолжаются. 20 апреля начали бастовать сотрудники служб безопасности в 3 аэропортах, 21 апреля – остановятся поезда по всей стране.

Пассажиров призывают изменить планы, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

В пятницу, 21 апреля, на железной дороге состоится очередная общенациональная забастовка, которую объявил профсоюз EVG с требованиями увеличить зарплаты на 12% или по крайней мере на 650 евро. Забастовка продлится с 3 до 11 утра, но пассажиры предупреждают о задержках и отмене рейсов в течение дня. К участию призвали Deutsche Bahn и около 50 других автобусных и железнодорожных компаний.

Движение междугородних и региональных поездов Deutsche Bahn может быть остановлено на весь день, потому что с утра поезда не смогут выйти на маршруты. Пассажирам, уже купившим билеты, предлагают компенсировать расходы на такси до 80 евро.

В то же время 20-21 апреля забастовку в аэропортах объявил профсоюз Ver.di, требующий увеличения надбавок работникам наземных служб за работу в ночное время, выходные и праздничные дни.

Перебои с поездами и авиарейсами. В Германии начались забастовки профсоюзовФото: Объявления о забастовке в одном из аэропортов Германии (gettyimages.com)

Авиапассажиров предупредили о задержках и отмене рейсов в аэропортах Дюссельдорфа, Гамбурга и Кельна/Бонна. В пятницу к забастовке планируют присоединиться сотрудники службы безопасности в аэропорту Штутгарта.

По данным ассоциации аэропортов ADV, забастовка привела к отмене около 700 рейсов и затронет не менее 100 тысяч пассажиров.

Напомним, мы писали, где в Германии не действует билет за 49 евро.

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