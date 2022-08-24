Пассажиры Киева. Появилась инициатива по решению проблем транспорта столицы

В Украине создали общественное сообщество "Пассажиры Киева". Приобщаться к ней предлагают всем желающим. Авторы инициативы будут информировать обо всех аспектах и проблемах общественного транспорта столицы, а пользователи смогут приобщиться к их решению.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщил один из соучредителей инициативы, автор Youtube-канала "Железные Магистрали" Олег Васильев.

"Сегодня создана общественная инициатива "Пасажири Києва", цель которой — выводить транспортную города из кризиса и развивать. Делать это будут общественные активисты и транспортные специалисты", — сказал он.

В состав соучредителей инициативы входят: Александр Гречко, Александр Рак, Вячеслав Скрыль, Олег Васильев Сергей Пасюта, Александр Рудоманов, Дмитрий Макогон, Ивар Вербицкий и другие.

Как говорят авторы сообщества, важным для создания общественной инициативы стало решение Совета обороны Киева об остановке коммунального общественного транспорта во время воздушных тревог. Сейчас они пытаются добиться отмены этого решения.

Фото: Сообщество создали урбанисты и активисты, чтобы решать транспортные проблемы Киева (Пассажиры Киева)

"Уже есть много идей и проектов, которые мы будем реализовывать, чтобы стимулировать решать транспортные проблемы, с которыми сталкиваются киевляне и гости города. Среди них - реорганизация маршрутов, изменение тарифной модели, приоритет электротранспорта, внедрение новых выделенных полос и тому подобное", — говорится в заявлении авторов группы.

По их словам, 30 лет транспортная система столицы, за исключением метро, деградировала и уничтожалась.

"Мы понимаем, что впереди куча вызовов и многолетняя плодотворная работа. В то же время мы объединены одной идеей – современного развития транспортной системы столицы для предоставления качественных услуг пассажирских перевозок", — отмечают они.

Сообщество "Пасажири Києва" доступно в Facebook и Telegram.

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