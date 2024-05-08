Пассажиры поездов в Испании смогут путешествовать за 7 евро: детали
Испанская железнодорожная сеть Renfe объявила о распродаже билетов за 7 евро. Путешествовать по этой цене можно будет с 21 мая.
На каких маршрутах будет действовать акция РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу компании.
Акционная цена действует на популярных маршрутах бюджетной железнодорожной компании Avlo. Распродажа 70 000 билетов по цене 7 евро посвящена запуску 10 новых скоростных поездов модели S106 от производителя Talgo, который состоится 21 мая 2024 года.
Приобрести дешевые билеты на поездки с 21 мая по 21 июля можно на маршруты:
- Мадрид – Валенсия;
- Мадрид – Севилья;
- Мадрид – Сарагоса – Барселона;
- Мадрид – Малага;
- Барселона – Валенсия;
- Аликанте – Мадрид;
- Мурсия – Вальядолид;
- Вальядолид – Аликанте.
Пассажирам обещают комфортное путешествие в современных поездах Talgo S-106, которые могут развивать скорость до 330 км/ч. В каждом поезде по 12 вагонов с общим количеством от 507 до 581 мест.
Напомним, мы писали, что еще одна страна запустит проездные за 49 евро. В июле и августе льгота будет доступна около 700 тысячам людей во Франции.
Также мы писали, что в Европе запустили новый ночной поезд. Он везет пассажиров через 15 часов через четыре страны.