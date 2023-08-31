Пам'ятка історії. Як в Україні відновлюють старовинні козацькі цвинтарі

Фото: Толока на козацькому цвинтарі у селі Залізнячка на Черкащині (ukrainaincognita.com)

Старовинні козацькі цвинтарі – унікальна культурна спадщина, яку в Україні намагаються врятувати та включити у реєстр пам'яток. Пошуком хрестів, яким 100-300 років, займається громадська організація "Україна Інкогніта".

Нещодавно ентузіасти провели толоку на давньоукраїнському некрополі села Залізнячка на Черкащині, розповідає TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку проекту.

На старовинному цвинтарі раніше виявили 35 великих хрестів, датованих 18 століттям і першою половиною 19 століття, близько 160 хрестів кінця 19-го – початку 20 століття та намогильні плити того ж періоду. Обстежували територію в тому числі й з повітря – за допомогою квадрокоптера. Скільки точно хрестів та плит залишилося на кладовищі, порахувати неможливо, бо частина з них знаходяться під землею та у густих чагарях.

Як розповів голова організації Роман Маленков, у толоці взяли участь 25 добровольців. Вдалося очистити більшу частину старовинного цвинтаря від чагарів.

Фото: Старовинний цвинтар у Залізнячці (ukrainaincognita.com)

Цвинтар у Залізнячці 18-19 століть має унікальні кам’яні хрести і намогильні плити. Ділянки сформувалися у різні періоди, що дає дають можливість простежити розвиток сакрального мистецтва каменярів-каменерізів. Всього на цвинтарі близько 200 надгробків.

"Далі цвинтар буде внесено у реєстр пам’яток, чагарники перетворяться на газон, а ділянка цілинного степу, на якій розташована найстаріша частина цвинтаря – на міні-заповідник, адже вона ніколи не знала плуга і там зростає унікальна степова рослинність", – каже Роман Маленков.

Давньоукраїнський некрополь у Залізнячці має перетворитись на об’єкт історичної пам’яті й на туристичний об’єкт.

Відео: Проведення толоки на цвинтарі у Залізняці (youtube.com/"Насправді з Романом Маленковим")

Наступна толока запланована на вересень у селі Колодисте. Там відбудеться розчищення чагарів та впорядкування. Це буде один із найбільш неймовірних некрополів в Україні.

На толоку у Колодистому можна реєструватись: 096 059 47 73. Автобус буде із Києва. Виїзд 23 вересня.

Раніше ми писали, що в експедиціях знаходять давньоукраїнські кам'яні хрести.