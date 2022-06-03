Палатки и колючая проволока. Куда переселили украинских беженцев в Болгарии

История с переселением украинских беженцев из отелей в Болгарии продолжается. Украинцы отказываются селиться и в "буферные" лагеря, куда их привозят с побережья.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает подробности скандальной истории со ссылкой на Балканский обозреватель.

Желающих переселяться вглубь страны оказалось мало

Власти Болгарии прекратили программу проживания украинских беженцев в отелях на берегу моря 31 мая. Бегущих от войны предупредили заранее: придется переехать вглубь страны в другие заведения или оплачивать полную стоимость проживания на побережье на уровне с другими туристами.

Фото: Украинцы не знали, куда их будут переселять (gettyimages.com)

Впрочем, многие беженцы не захотели переселяться в "полузаброшенные" базы отдыха, и автобусы, которые должны были забирать украинцев из черноморских отелей, шли пустыми. Из ожидаемых нескольких десятков тысяч беженцев в гостиницы и базы внутри страны за первые два дня программы согласились переселиться только несколько сотен украинцев.

Из-за этого вице-премьер-министр Болгарии Калина Константинова объявила, что перемещение беженцев прекращается.

"Мы прекращаем интеграционный план расселения беженцев в глубине страны, с помощью которого мы стремились удовлетворить потребности людей, и все люди, которые находятся в гостиницах и говорят, что им некуда идти, будут временно размещены в буферные центры Сарафово и Елхово", - отметила Константинова.

По словам чиновницы, расселение украинцев в буферных зонах будет продолжаться, пока не станет известно точное количество людей, которые в этом нуждаются.

Украинцы шокированы условиями в лагерях: контейнеры и палатки

Несколько групп беженцев накануне привезли автобусами в "буферный центр" Елхово. Шокированные украинцы начали снимать видео и выкладывать в соцсетях. На кадрах видно, что большая территория ограждена забором с колючей проволокой, внутри – ряды из небольших контейнеров, в которых расположены двухъярусные кровати.

Фото: Временное размещение в Елхово (facebook.com/Рамон Куваефф)

Отдельно в контейнерах расположен общий санузел с умывальниками, туалетами без унитазов и душевыми кабинками. Беженцы сетовали, что в контейнерах нет кондиционеров, а на территории – ни одного дерева.

В основном украинцы отказались останавливаться в этом контейнерном поселении, сравнив центр с "тюрьмой". Лишь незначительная часть переселенцев согласилась остаться в этом месте на несколько часов. 2 июня этот центр для украинских беженцев в Елхово решили закрыть.

Фото: Буферный центр на военной базе в Сарафово - комнаты и палатки для беженцев (gettyimages.com)

Другая буферная зона - на военной базе Сарафово – также мало напоминает предыдущие условия в отелях с питанием. На территории установлены палатки для тех людей, которым не хватило мест в комнатах местной гостиницы.

Глава Агентства по делам беженцев Марианна Тошева рассказала местным СМИ, что пребывание в буферных зонах предусмотрено до 72 часов.

Куда селят украинцев сейчас: государственные базы отдыха и общежития

Расселение украинцев в государственные учреждения продолжается. Во время поселения беженцев во временные условия были составлены списки групп по потребностям. Отмечалось, что скандальная ситуация с переселением возникла также по вине отелей, которые вовремя не подали информацию об украинцах и их нуждах. Сами беженцы также понятия не имели, куда их будут переселять, потому не соглашались ехать в неизвестность.

Наиболее уязвимые категории - например, мам с маленькими детьми - селят в государственные заведения, местные отели. Сообщается, что шесть автобусов отправились на курорты страны.

Фото: Украинцев селят группами по категориям потребностей (gettyimages.com)

Самая большая проблема возникла с владельцами животных - их сгруппировали отдельно, потому что большинство баз не принимают с питомцами.

Пожилых людей поселили в общежитиях Софии. Губернатор Софии Иван Кючуков официально запретил проводить любую видеосъемку мест, где расположили беженцев из Украины.

Также в соцсетях пишут, что на некоторых государственных объектах несколько дней не был решен вопрос с питанием и люди три дня жили впроголодь, пока им не стали привозить обеды волонтеры.

Многие украинцы уже договорились с туроператорами об эвакуации в Украину.

Напомним, мы писали, какие выплаты получают украинцы в странах ЕС.