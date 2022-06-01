Плохие условия. В Болгарии возникают массовые споры из-за размещения украинцев

Гуманитарные штабы жалуются на отказ украинцев выселяться из курортных отелей

В конце мая в Болгарии закончилась программа временного размещения украинцев, после которой их должны переселить в муниципальные учреждения.

В Болгарии заявляют о массовых отказах украинских беженцев выезжать из курортных отелей, которые находятся у моря. На автобусные рейсы, которые должны были перевезти беженцев в новые заведения, приходит очень мало людей. Между тем украинцы жалуются на то, что в новых местах размещения условия значительно хуже.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание Sofiaglobe.

Теперь без моря. Из-за чего возникло недоразумение

Недавно, 31 мая, завершилась государственная программа, по которой украинцев размещали в курортных отелях на Черном море, сообщало РБК-Украина накануне.

Однако на фоне якобы нежелания украинцев переезжать с курортов Болгарии в другие регионы страны, на второй день запланированной трехдневной операции по организованному переселению, вице-премьер-министр Болгарии Калина Константинова объявила, что перемещение беженцев прекращается.

Теперь переселенцев, которых после завершения программы не будут иметь другого жилья, разместят во временных убежищах.

На смену старой программы смену начали другую - беженцев разместят в заведениях, которые расположены не в приморских районах, где летом начинается курортный сезон и ждут туристов, а в других регионах страны. Немало украинцев уже пожаловались на то, что в других отелях условия значительно хуже.

Как пишут болгарские СМИ, в последние дни действия программы в пункты отправки беженцев в другие заведения пришло значительно меньше людей, чем ожидали местные власти. Мол, из-за слухов о том, что уже расселенные ранее в новые отели украинцы пожаловались на плохие условия проживания, и новых желающих туда переезжать оказалось мало.

Сколько украинцев получило временную защиту в Болгарии

Калина Константинова заявила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарию прибыло около 300 000 украинцев. Из них более 110 000 уже получили от государства временную защиту и убежище.

Вице-премьер отметила, что это число беженцев вдвое больше, чем, к примеру, все население города Габрово и Габровского района.

Фото: Украинцев в Болгарии размещали в курортных отелях на море, но программа завершилась 31 мая unsplash.com)

"В течение трех месяцев мы предоставляем ежедневный, совершенно беспрецедентный уход для более 110 000 человек", – отметила она.

По словам главы гуманитарного штаба, Болгария сделала все возможное, чтобы разместить украинцев в комфортных условиях и не создавать для этого палаточных лагерей, как сделали в ряде стран Европы.

Как дальше будут размещать украинцев в Болгарии

Глава Гуманитарного штаба отметила, что больше содержать украинцев в гостиницах у моря возможности нет, и эту меру с самого начала анонсировали как временную для тех, кому надо удовлетворить наиболее базовые потребности.

"Для всех других лиц с временным защитой объявляю: после того, как мы не получили от вас достоверной информации, после того, как вы до последнего не сообщили посредников и выездные группы о своих намерениях, после вторых суток автобусы, которые не наполняются и поезда с пустыми вагонами отправляются со станций, объявляю: мы прекращаем интеграционный план расселения беженцев в глубине страны, с помощью которого мы стремились удовлетворить потребности людей, и все люди, которые находятся в гостиницах и говорят, что им некуда идти, будут временно размещены в буферные центры Сарафово и Елхово", — отметила Константинова.

По ее словам, расселение украинцев в буферных зонах продлится до момента, как будет известно точное количество людей, которые в этом нуждаются.

Сейчас те, кто получил в Болгарии статус временной защиты, независимо от того, отказываются ли они от программы гуманитарного размещения, продолжают оставаться под защитой и имеют право на свободное проживание в стране.

"Также они продолжают пользоваться всеми социальными льготами, имеют право на работу и получение лечения", — пояснила Константинова.

Напомним, в ряде стран ЕС проезд для украинцев снова станет платным: названа дата.