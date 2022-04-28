"Вы не страна НАТО". Украинцы отзывают заявки на статус защиты в Швеции

Чиноврики Швеции отмечают спад приездов украинцев: многие возвращаются домой

Швеция приняла меньше украинских беженцев, чем ожидали в стране.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.com.

Уточняется, что за убежищем и защитой в Швеции обратилось меньше украинских беженцев, чем ждали власти, и некоторые граждане нашей страны уже вернулись в Украину. Об этом заявил министр интеграции и миграции Андерс Игеман.

"Количество людей, едущих в Европу, также сократилось", — сказал Игеман, добавив, что уход России из Киевской области оказал сдерживающее воздействие на поток беженцев.

"Однако если война снова расширится, вполне вероятно, больше людей будут искать убежища в Европе", — предположил он.

Наблюдается "обратная миграция в Украину"

С начала войны в Украине 34 400 украинцев обратились за защитой в Швеции, сказал министр. Он добавил, что сейчас наблюдается некоторая "обратная миграция в Украину".

По словам Микаэля Риббенвика, генерального директора Шведского миграционного агентства, текущий сценарий таков, что вместо ожидаемых 200 000 тысяч человек только 80 000 будут искать убежище в Швеции в 2022 году.

Он добавил, что нынешний кризис с беженцами отличается от предыдущих одним фактором: северные соседи Швеции приняли больше беженцев из Украины на душу населения, чем Швеция.

Украинцы хотят жить в стране, которая входит в НАТО

На данный момент более 600 украинцев отозвали свои заявки на защиту в Швеции. По словам Риббенвика, это может быть связано с тем, что они хотят искать защиту в другой стране.

"Некоторые украинцы сказали нам: "Мы не хотим быть в Швеции, потому что это не страна НАТО, мы лучше поедем в Норвегию и Данию". Кто-то приехал в Швецию и Норвегию, понял, насколько это дорого, и, может быть, вернулся в Польшу, где жить дешевле", — сказал он.

Миграционное агентство Швеции уже запросило 9,8 млрд шведских крон (942 млн евро) на организацию приема украинских граждан.

"Это не деньги для агентства, а компенсация муниципалитетам и другим, кто организует проживание и суточные для людей из Украины, которые нуждаются в защите", — сказал Риббенвик.

Отметим, в США массово поддерживают украинских беженцев, свидетельствуют результаты недавнего опроса.

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