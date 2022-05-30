Отменяют все рейсы. Израиль отказал авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов

Запланированные полеты по маршруту "Минск-Тель-Авив" не состоятся до конца сезона
Беларусская государственная авиакомпания "Белавиа" отменяет ранее запланированные рейсы по маршруту "Минск-Тель-Авив" из-за отказа израильской стороны в обслуживании самолетов.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.
Напомним, авиакомпания выполняла регулярные рейсы из Минска в Тель-Авив, начиная с 1996 года. Этим летом "Белавиа" тоже планировала летать в Израиль: маршрут хотели перезапустить в июне. Однако до запрета Израиля длительность маршрута из-за санкций составила целых девять часов вместо трех.
Тем временем из-за санкций еще один маршрут "Белавиа" в анклав РФ стал в три раза длиннее.