Отменяют все рейсы. Израиль отказал авиакомпании "Белавиа" в обслуживании самолетов

"Авиационные власти Израиля отказали "Белавиа" в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив", — говорится в сообщении.

В "Белавиа" добавили, что ранее в мае этого года в Израиле компании выдали разрешение на полеты и утвердили программу рейсов по новому расписанию: тогда техническая посадка должна была совершаться в Баку.

Авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Однако из-за отказа Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона - 27 октября 2022 года, отметили в "Белавиа".