Скасовують всі рейси. Ізраїль відмовив авіакомпанії "Белавіа" в обслуговуванні літаків

"Авіаційна влада Ізраїлю відмовила "Белавіа" в обслуговуванні літаків в аеропорту Бен Гуріон, у зв'язку з чим авіакомпанія змушена скасувати раніше заплановані рейси до Тель-Авіу", — йдеться в повідомленні.

У "Белавіа" додали, що раніше в травні цього року в Ізраїлі компанії видали дозвіл на польоти і затвердили програму рейсів за новим розкладом: тоді технічна посадка мала відбуватися в Баку.

Авіакомпанія почала продаж авіаквитків на нові рейси, перший з яких був запланований вже 2 червня Але через відмову Ізраїлю авіакомпанія змушена скасувати всі заплановані рейси аж до кінця літнього сезону - 27 жовтня 2022 року, зазначили у "Белавіа".