Скасовують всі рейси. Ізраїль відмовив авіакомпанії "Белавіа" в обслуговуванні літаків

Заплановані польоти за маршрутом "Мінськ-Тель-Авів" не відбудуться до кінця сезону
Білоруська державна авіакомпанія "Белавіа" скасовує раніше заплановані рейси за маршрутом "Мінськ-Тель-Авів" через відмову ізраїльської сторони в обслуговуванні літаків.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.
Нагадаємо, авіакомпанія виконувала регулярні рейси з Мінська в Тель-Авів, починаючи з 1996 року. Цього літа "Белавіа" теж планувала літати в Ізраїль: маршрут хотіли перезапустити в червні. Однак до заборони Ізраїлю тривалість маршруту через санкції склала цілих дев'ять годин замість трьох.
Тим часом через санкції ще один маршрут "Белавіа" в анклав РФ став утричі довшим.