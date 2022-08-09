Скасування броней та турів. Як війна в Україні вплинула на туризм у сусідніх країнах

Туроператорам у Словаччині та Польщі доводиться пояснювати, що в їхніх країнах безпечно

Вплив війни в Україні поширюється на прикордонні країни, побічно впливаючи на туризм в інших напрямках східної Європи.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travel Tomorrow.

Після початку війни багато туристів скасували свої бронювання в таких країнах, як Польща, Угорщина, Естонія, Латвія і Румунія.

"Сусідні з Україною країни є членами НАТО, і вторгнення в них матиме наслідки, яких побоюється навіть Путін. Але схоже, що деякі люди все ще бояться відвідувати країни, які межують з Україною", — пише видання.

Спад туризму. Польські туроператори та готелі втрачають броні

"Якщо Росія почне бомбити країни НАТО, найменше вас буде хвилювати подорож до Польщі", - заявив CNN засновник польської турфірми Last Night of Freedom Метт Мавир.

За словами заступника міністра спорту і туризму Польщі, від 30% до 40% іноземних туристів скасували свої бронювання турів в цю країну до кінця березня. Авіакомпанія Jet2 припинила польоти до Польщі в березні та відновить польоти тільки у вересні, що занадто пізно для літнього сезону.

Співрозмовники від туроператора Last Night of Freedom, який спеціалізується на проведенні парубочих і дівич-вечорів в Європі, повідомили: кількість замовлень в Кракові на літо скоротилася на 60%, а Краківська готельна компанія Jordan Group втратила 80% своїх групових замовлень після початку війни.

Фото: До кінця березня від 30% до 40% іноземних туристів певних категорій скасували тури до Польщі (unsplash.com)

У Малопольському воєводстві кількість іноземних туристів скоротилася на 60%, і тільки корпоративні гості зберігають свої бронювання, говорить заступник директора готельної палати воєводства.

"Людей відлякує спільний кордон Словаччини з Україною"

Замовлення турів до Будапешта знизилися на 45%, а до Риги — на 39%. Угорське агентство з туризму повідомило, що загальна кількість іноземних відвідувачів в країні за перші 6 місяців року скоротилася на 37% в порівнянні з показниками 2019 року. Найбільше знизилося число туристів зі США – їх стало менше на 65%.

Рада з туризму Словаччини заявляє про зниження на 49% у порівнянні з 2019 роком за перші 5 місяців року. Однак представник відомства сказав, що, оскільки цифри порівнюються з 2019 роком, частина різниці все ж обумовлена пандемією. Там також підкреслили, що Братислава знаходиться всього в годині їзди від Відня і за 16 годин їзди від Києва, але людей відлякує спільний кордон з Україною.

Постраждала й Естонія. Найбільше – Таллінн, куди в мирний час часто вирушають круїзи, каже директор естонського департаменту з туризму Лійна Марія Лепік. З 350 кораблів, які повинні були зупинитися в місті в цьому році, половина скасувала рейси, тому що вони не можуть пройти далі в Санкт-Петербург через санкції проти РФ.

Фото: У Талліні постраждали круїзні тури (unsplash.com)

Регіональний Генеральний менеджер Intrepid Travel по Європі Том Сміт каже, що число туристів в Румунії особливо скоротилося в районі дельти Дунаю, який знаходиться найближче до України.

З іншого боку, він вважає, що це викликано тенденціями після пандемії, а не війною. Він вважає, що після двох років обмежень люди тепер вважають за краще подорожувати за "списком напрямків".

"Ми не на лінії фронту, і у нас немає натовпів біженців, які розбивають табори на площах"

Туроператори та місцеві ради з туризму намагаються продемонструвати мандрівникам, що відвідування східної Європи насправді безпечне.

"Краків, Гданськ, Вроцлав, Познань і Варшава... всі вони розташовані в сотнях миль від кордону з Україною. Відстань між Краковом і Києвом така сама, як відстань між Лондоном і Мадридом", — заявила директор Ради з туризму Польщі у Лондоні Дорота Войцеховська.

Вона додала, що подорожі й туризм "засновані на емоціях, і раціональні аргументи люди не чують: "у них є особисті відчуття, тому до них складно достукатися", — поскаржилася Войцеховська.

"Ми зосереджені на тому, щоб інформувати людей про те, що ми в безпеці. Що ми не в стані війни, ми не на лінії фронту, і у нас немає натовпів біженців, які розбивають табори на площах старого міста. На вулицях нічого не відбувається", — звернула увагу вона.

Нагадаємо, 80 тисяч туристів застрягли на популярному курорті через раптовий локдаун.