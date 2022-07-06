Отели без россиян. Куда поехать в отпуск, где нет туристов из РФ

Самый популярный запрос для турагентов во время войны – отели без россиян. На таких условиях украинцы хотят оздоравливать детей на зарубежных морских курортах.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как отдохнуть без туристов из РФ по соседству в популярных странах.

Украинцы запрашивают отели без россиян преимущественно в Турции

Украинские туристы спрашивают про отели без россиян в основном в Турции – таких есть от 5% до 10% отелей из доступных украинцам, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.

"Есть гостиницы, которые не" продаются " на российском рынке вообще. Например, сеть TT Hotels, где совсем нет россиян. Потихоньку такие гостиницы появляются. В Египте о таких пока не слышал. А в Греции такая политика, что они не зависят ни от нашего рынка, ни от российского – греческие отели заполняются европейцами под завязку. Наши туристы активно ездят автобусами в Болгарию, но запросов в эту страну относительно гостиниц без россиян не было", - делится наблюдениями специалист.

Он надеется, что больше отелей будут отказываться принимать российских туристов благодаря ориентации на европейских гостей:

"Сейчас даже есть туроператоры, которые в подборе туров вводят фильтр, чтобы туристы могли выбрать отель без россиян. Две недели назад предложил в профильной группе для турагентов составить перечень гостиниц, которые не селят туристов из РФ. Все отвечали, такой перечень уже есть", - замечает он.

Фото: Фильтр для поиска отелей без россиян при подборе тура (скриншот РБК-Украина/online.alliance.ua)

Турецкие отели "без россиян" не дороже других, отмечает Павел Головненко. Это просто позиция сети.

"Но думаю, это исходит не столько из запросов наших туристов, а из потребностей европейских туристов – их основной клиентской базы. Там много людей, которые не желают отдыхать с россиянами и это играет на пользу", – говорит он.

"Отдых без россиян" – самый популярный запрос среди туристов

Фраза "Отели без "ру"или "Отдых без россиян" случается чуть ли не в каждом рекламном посте турагентов в соцсетях.

"Отели без россиян. Один из самых популярных запросов на сегодня - куда поехать на оздоровление, чтобы не терпеть там нежелательных соседей", - написала на странице Facebook руководительница одного из турагентств Юлия Никифорова.

Фото: Пляж в Турции, Олюдениз (unsplash.com/dilek-durgun)

Она отмечает, что сотрудничает с партнерами, которые принципиально отказались принимать гостей из России. По ее словам, таких отелей становится все больше. В заметке она перечисляет 17 таких 4* и 5* отелей в Турции.

Miramare Queen Hotel 5*

Miramare beach Hotel 5*

Trendy Lara 5*

Trendy Palm Beach 5*

Trendy Side Beach 4*

TT Belek Imperial 5*

TT Hotels Hydros Club HV1

TT Hotels Pegasos Club 5*

TT Hotels Pegasos Resort 5*

TT Hotels Pegasos Royal 5*

TT Hotels Pegasos World 5*

TUI Blue Barut Andiz 4*

TUI Magic Life Hotels 5*

TUI Blue Palm Garden 5*

TUI Blue Pasha Bay 5*

TUI Blue Sherwood Belek (16+) 5*

Robinson Hotels 5*

Сеть отелей TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE и TT HOTELS официально сообщили о приостановке приема бронирований от россиян, отметили на странице в Facebook турагентства "MALIK TOUR".

Там уточняется, что в некоторых турецких отелях россиян не было и раньше:

D Maris Bay

Hillside Beach Club

Angels Marmaris

Kempinski Hotel Barbaros

Susona Bodrum

Kassandra Boutique

Туроператор "Альянс" перечисляет рекомендуемые сетевые отели для украинцев в Алании, Сиде, Кемере, Белеке, Мармарисе, Фетхие, Сарыгерме. Отмечается, что в этих гостиницах можно гарантировать минимальное количество туристов из РФ. Для удобства поиска таких туров добавлен фильтр.

Фото: Отель в Бодруме, Турция (unsplash.com/rokas-skeivys)

В каких еще курортных направлениях нет туристов из РФ

Испанская сеть RIU Hotels & Resorts, которая имеет 90 отелей в 20 странах (включая Мальдивы, Шри-Ланку, Мексику и Доминикану), в апреле также отказалась обслуживать россиян.

Из Киева, Львова и других городов Украины есть прямые трансферы в аэропорты Кишинева, Люблина, Жашкова, откуда можно вылететь в большинство курортных локаций. Отдохнуть без "соседей" можно еще в таких странах:

Греция

"Учитывая отсутствие прямых рейсов из России, обещают на курортах очень мало того добра. Украинские мамы с детьми облюбовали остров Крит и Халкидики. Здесь теплое море, мягкий климат, вкусная кухня и приятные цены", - написала Юлия Никифорова.⠀⠀

Египет

"На курорт Марса Алам нет прямых рейсов из России, поэтому наших соседей там не встретишь. Рекомендуем курорт на Средиземном море Мерса Матрух, или "египетские Мальдивы". Сюда летают прямые рейсы из Европы", – подсказывает она.⠀

Италия

"Минимальный шанс на неприятную встречу на островах Сицилия и Сардиния. Курорт Калабрия - это "европейские Мальдивы" с широкими белоснежными пляжами. Здесь большой выбор хороших отелей", - продолжает перечень специалист.⠀

Испания

На Канарских островах редко встретишь россиян. А вот украинцы сюда летают прямыми рейсами из Европы. Фуэртевентура - белоснежные пляжи. Гран Канария - спокойный отдых.

Фото: Отдых в Хорватии (unsplash.com/maximilian-vorbrodt)

"Тенерифе - моя любовь. Недаром его называют островом вечной весны. Здесь никогда не бывает жары, все тонет в зелени, есть уникальные пляжи с черным вулканическим песком, переливающимя на солнце", – описывает прелести острова Юлия.⠀

Хорватия⠀

Порадует отсутствием россиян, ведь сюда не летают прямые рейсы. Большинство отдыхающих - европейцы.

Напомним, мы писали, куда можно полететь лоукостами из ближайших к Украине аэропортов.