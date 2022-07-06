Отели без россиян. Куда поехать в отпуск, где нет туристов из РФ

Услуга стала самой популярной среди туристов в Турции
Самый популярный запрос для турагентов во время войны – отели без россиян. На таких условиях украинцы хотят оздоравливать детей на зарубежных морских курортах.
TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как отдохнуть без туристов из РФ по соседству в популярных странах.
Украинские туристы спрашивают про отели без россиян в основном в Турции – таких есть от 5% до 10% отелей из доступных украинцам, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко.
"Есть гостиницы, которые не" продаются " на российском рынке вообще. Например, сеть TT Hotels, где совсем нет россиян. Потихоньку такие гостиницы появляются. В Египте о таких пока не слышал. А в Греции такая политика, что они не зависят ни от нашего рынка, ни от российского – греческие отели заполняются европейцами под завязку. Наши туристы активно ездят автобусами в Болгарию, но запросов в эту страну относительно гостиниц без россиян не было", - делится наблюдениями специалист.
Он надеется, что больше отелей будут отказываться принимать российских туристов благодаря ориентации на европейских гостей:
"Сейчас даже есть туроператоры, которые в подборе туров вводят фильтр, чтобы туристы могли выбрать отель без россиян. Две недели назад предложил в профильной группе для турагентов составить перечень гостиниц, которые не селят туристов из РФ. Все отвечали, такой перечень уже есть", - замечает он.
Турецкие отели "без россиян" не дороже других, отмечает Павел Головненко. Это просто позиция сети.
"Но думаю, это исходит не столько из запросов наших туристов, а из потребностей европейских туристов – их основной клиентской базы. Там много людей, которые не желают отдыхать с россиянами и это играет на пользу", – говорит он.
Фраза "Отели без "ру"или "Отдых без россиян" случается чуть ли не в каждом рекламном посте турагентов в соцсетях.
"Отели без россиян. Один из самых популярных запросов на сегодня - куда поехать на оздоровление, чтобы не терпеть там нежелательных соседей", - написала на странице Facebook руководительница одного из турагентств Юлия Никифорова.
Она отмечает, что сотрудничает с партнерами, которые принципиально отказались принимать гостей из России. По ее словам, таких отелей становится все больше. В заметке она перечисляет 17 таких 4* и 5* отелей в Турции.
Сеть отелей TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE и TT HOTELS официально сообщили о приостановке приема бронирований от россиян, отметили на странице в Facebook турагентства "MALIK TOUR".
Там уточняется, что в некоторых турецких отелях россиян не было и раньше:
Туроператор "Альянс" перечисляет рекомендуемые сетевые отели для украинцев в Алании, Сиде, Кемере, Белеке, Мармарисе, Фетхие, Сарыгерме. Отмечается, что в этих гостиницах можно гарантировать минимальное количество туристов из РФ. Для удобства поиска таких туров добавлен фильтр.
Испанская сеть RIU Hotels & Resorts, которая имеет 90 отелей в 20 странах (включая Мальдивы, Шри-Ланку, Мексику и Доминикану), в апреле также отказалась обслуживать россиян.
Из Киева, Львова и других городов Украины есть прямые трансферы в аэропорты Кишинева, Люблина, Жашкова, откуда можно вылететь в большинство курортных локаций. Отдохнуть без "соседей" можно еще в таких странах:
"Учитывая отсутствие прямых рейсов из России, обещают на курортах очень мало того добра. Украинские мамы с детьми облюбовали остров Крит и Халкидики. Здесь теплое море, мягкий климат, вкусная кухня и приятные цены", - написала Юлия Никифорова.⠀⠀
"На курорт Марса Алам нет прямых рейсов из России, поэтому наших соседей там не встретишь. Рекомендуем курорт на Средиземном море Мерса Матрух, или "египетские Мальдивы". Сюда летают прямые рейсы из Европы", – подсказывает она.⠀
"Минимальный шанс на неприятную встречу на островах Сицилия и Сардиния. Курорт Калабрия - это "европейские Мальдивы" с широкими белоснежными пляжами. Здесь большой выбор хороших отелей", - продолжает перечень специалист.⠀
На Канарских островах редко встретишь россиян. А вот украинцы сюда летают прямыми рейсами из Европы. Фуэртевентура - белоснежные пляжи. Гран Канария - спокойный отдых.
"Тенерифе - моя любовь. Недаром его называют островом вечной весны. Здесь никогда не бывает жары, все тонет в зелени, есть уникальные пляжи с черным вулканическим песком, переливающимя на солнце", – описывает прелести острова Юлия.⠀
Порадует отсутствием россиян, ведь сюда не летают прямые рейсы. Большинство отдыхающих - европейцы.
Напомним, мы писали, куда можно полететь лоукостами из ближайших к Украине аэропортов.