Готелі без росіян. Куди поїхати у відпустку, де немає туристів з РФ

Послуга стала найпопулярнішою серед туристів у Туреччині
Найпопулярніший запит для турагентів під час війни – готелі без росіян. На таких умовах українці хочуть оздоровлювати дітей на зарубіжних морських курортах.
TRAVEL РБК-Україна розповідає, як відпочити без туристів із РФ по сусідству в популярних країнах.
Українські туристи запитують про готелі без росіян переважно у Туреччині – таких є від 5% до 10% готелів із доступних українцям, говорить у коментарі РБК-Україна директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко.
"Є готелі, які не "продаються" на російському ринку взагалі. Наприклад, мережа TT Hotels, де зовсім немає росіян. Потихеньку такі готелі з'являються. В Єгипті про такі поки що не чув. А у Греції така політика, що вони не залежать ні від нашого ринку, ні від російського – грецькі готелі заповнюються європейцями вщент. Наші туристи активно їздять автобусами в Болгарію, але запитів у цю країну щодо готелів без росіян не було", - ділиться спостереженнями фахівець.
Він сподівається, що більше готелів будуть відмовлятися приймати російських туристів завдяки орієнтації на європейських гостей:
"Зараз навіть є туроператори, які в підборі турів вводять фільтр, щоб туристи могли вибрати готель без росіян. Два тижні тому запропонував у профільній групі для турагентів скласти перелік готелів, які не селять туристів із РФ. Всі відповідали, такий перелік вже є", - зауважує він.
Турецькі готелі "без росіян" не дорожчі за інші, зазначає Павло Головненко. Це просто позиція мережі.
"Але думаю, це виходить не стільки із запитів наших туристів, а з потреб європейських туристів – їхньої основної клієнтської бази. Там багато людей, які не бажають відпочивати з росіянами і це грає на користь", – каже він.
Фраза "Готелі без "ру" чи "Відпочинок без росіян" трапляється ледь не в кожному рекламному пості турагентів у соцмережах.
"Готелі без росіян. Один з найпопулярніших запитів на сьогодні - куди поїхати на оздоровлення, щоб не терпіти там небажаних сусідів", - написала на сторінці Facebook керівниця одного з турагентств Юлія Нікіфорова.
Вона зазначає, що співпрацює із партнерами, які принципово відмовилися приймати гостей із Росії. За її словами, таких готелів стає все більше. В дописі вона перелічує 17 таких 4* і 5* готелів у Туреччині.
Мережа готелів TUI BLUE, TUI MAGIC LIFE та TT HOTELS офіційно повідомили про зупинення приймання бронювань від росіян, зазначили на сторінці у Facebook турагентства "MALIK TOUR".
Там уточнюється, що в деяких турецьких готелях росіян не було і раніше:
Туроператор "Альянс" перелічує рекомендовані мережеві готелі для українців у Аланії, Сіде, Кемері, Белеку, Мармарисі, Фетхіє, Саригерме. Зазначається, що в цих готелях можна гарантувати мінімальну кількість туристів із РФ. Для зручності пошуку таких турів додано фільтр.
Іспанська мережа RIU Hotels & Resorts, яка має 90 готелів у 20 країнах (включаючи Мальдіви, Шрі-Ланку, Мексику й Домінікану), у квітні також відмовилася обслуговувати росіян.
Із Києва, Львова та інших міст України є прямі трансфери до аеропортів Кишинева, Любліна, Жашкова, звідки можна вилетіти в більшість курортних локацій. Відпочити без "сусідів" можна ще в таких країнах:
"Враховуючи відсутність прямих рейсів із Росії, обіцяють на курортах дуже мало того добра. Українські мами з дітьми облюбували острів Крит та Халкідіки. Тут тепле море, м’який клімат, смачна кухня та приємні ціни", - написала Юлія Нікіфорова.⠀⠀
"На курорт Марса Алам немає прямих рейсів з Росії, тому наших сусідів там не зустрінеш. Рекомендуємо курорт на Середземному морі Мерса Матрух, aбо "єгипетські Мальдіви". Сюди літають прямі рейси з Європи", – підказує вона.⠀
"Мінімальний шанс на неприємну зустріч на островах Сицилія та Сардинія. Курорт Калабрія - це "європейські Мальдіви" з широкими білосніжними пляжами. Тут великий вибір гарних готелів", – продовжує перелік фахівець.⠀
На Канарських островах рідко зустрінеш росіян. А от українці сюди літають прямими рейсами з Європи. Фуертевентура - білосніжні пляжі. Гран Канарія - спокійний відпочинок.
"Тенеріфе – моя любов. Недарма його називають островом вічної весни. Тут ніколи не буває спеки, все тоне в зелені, є унікальні пляжі з чорним вулканічним піском, що переливається на сонці", – описує принади острова Юлія.⠀
Потішить відсутністю росіян, адже сюди не літають прямі рейси. Більшість відпочивальників – європейці.
Нагадаємо, ми писали, куди можна полетіти лоукостами з найближчих до України аеропортів.