Основна проблема для поїздок. Як рекордна спека впливає на туристів у Європі

Спека під 50 градусів у Європі набирає обертів, тому влада південних країн випустила попередження для туристів. Втім, відпочивальники не поспішають скасовувати поїздки, щоб не втрачати гроші.

Як екстремальні температури впливають на туризм, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Масового скасування турів через спеку немає

В окремих регіонах Іспанії, Італії, Греції та Туреччини останніми днями тримаються температури понад 40 градусів. Туристичні компанії інформують клієнтів про те, як убезпечитися під час спеки, але масових скасувань турів не відзначається.

Зокрема, туристи із Британії не відмовляються від планів відпочити на півдні Європи. Прямої заборони уряду на поїздки не було, отже, страхові компанії не відшкодують збитки.

Втім, деякі туристи з північних країн не витримують такого відпочинку і дочасно повертаються додому.

Синоптики прогнозують, що найближчими днями температура може перевищити 48,8 градусів – рекордну для Європу спеку, які зафіксували на Сицилії в серпні 2021 року.

Фото: Спека в Іспанії, Севілья (gettyimages.com)

Останніми тижнями європейські ЗМІ заполонили історії про туристів, яких доставляли літаком з італійських пляжів або забирали на машинах швидкої допомоги з афінського Акрополя.

Щоб захистити туристів, грецька влада закрила стародавній Акрополь у найспекотнішу частину дня в п'ятницю та суботу.

Європейці плануватимуть відпочинок у холодніші місяці: прогноз

Експерти прогнозують, що спека на півдні Європи вплине на формат туризму у майбутньому: туристи будуть обирати інші місяці для відпочинку на морі чи проводитимуть відпустки в інших країнах.

За даними Європейської туристичної комісії (ETC), після торішньої спеки з лісовими пожежами кількість людей, які запланували відпустку у Середземноморському регіоні з червня по листопад, зменшилася на 10% порівняно з минулим роком. Між тим, різко зріс інтерес до Чехії, Данії, Ірландії та Болгарії.

Фото: Туристи в Римі (gettyimages.com)

Звіт торгової організації показує, що 7,6% мандрівників тепер вважають екстремальні погодні явища основною проблемою для поїздок у період з червня по листопад.

"Ми очікуємо, що непередбачувані погодні умови в майбутньому матимуть більший вплив на вибір мандрівників у Європі. Наше нещодавнє дослідження вказує на зниження кількості людей, зацікавлених у подорожах у серпні, місяці піку, тоді як все більше європейців розглядають осінні подорожі", – розповів керівник ETC Мігель Санс.

Нагадаємо, ми писали, що у європейських країнах готуються до рекордних температур.