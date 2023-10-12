Архітектура та осінній колорит. Топ-5 міст Європи для мандрівки у жовтні

Осінь – чудова пора для мандрівки у європейські міста. Красиве жовте листя і тепла погода в поєднанні з самобутньою атмосферою давньої Європи точно залишать вам багато яскравих вражень.

РБК-Україна розповідає про європейські міста, які чудово підходять для осінньої подорожі.

Единбург, Шотландія

Краса шотландських пейзажів в жовтні захоплює. Архітектурі та історичні пам'ятки міста виглядають особливо чарівно на тлі осінніх відтінків.

Единбурзький замок (Edinburgh Castle)

Розташований на високому вулканічному камені, замок є найвідомішою пам'яткою міста.

Голлірудхауз (Palace of Holyroodhouse)

Офіційна резиденція британських монархів Шотландії. Назва походить від перекрученого англо-шотландського Haly Ruid. Розкішний палац розташований на південних схилах гори Артур. Тут ви можете оглянути королівські апартаменти, прогулятися по красивих садах та дізнатися про історію резиденції.

Фото: Голлірудхауз (unsplash.com)

Королевська Миля (Royal Mile)

Серія вулиць у центрі міста, яка поєднує Единбурзький замок і Двірцеву резиденцію Голлірудхауз. Квартал повний різноманітних магазинів і кафе, які представляють традиції та культуру Шотландії.

Фото: Royal Mile в Единбурзі (wikipedia.org)

Історія Королівської Милі бере початок у першій половині XII століття, коли король Шотландії Давид I влаштувався у фортеці на Замковій скелі, яку він наказав перебудувати в Единбурзький замок. Король надав поселенню біля підніжжя замку права на торгівлю, і на Lawnmarket розкинувся відкритий ринок.

Потім Давид розпорядився спорудити Хай-стріт, що називалася в ті часи Via Regis ("Королівський шлях"), від якої, ймовірно, і виникла назва "Королівська Миля".

Фото: Вид на центр міста (unsplash.com)

Сади Принцеси Стріт (Princes Street Gardens)

Розташовані в самому серці міста сади – ідеальне місце для прогулянок та відпочинку. Вони відділяють Единбурзький замок від магазинів та ресторанів на Принцес-стріт.

Холіруд парк та Трон Артура (Arthur's Seat)

Парк Холіруд розташований неподалік від центру міста й примикає до Холірудського палацу.

Найвищою точкою парку є Артур-Сіт, стародавній вулкан на висоті 251 метра над рівнем моря. Звідси відкривається чудовий краєвид на місто. У парку також можна відвідати каплицю Святого Антонія – середньовічну каплицю 15-го століття, Солсбері-Крегс – серію 150-футових скель, а також прісноводне озеро Даддінгстон-Лох.

Фото: Вид на місто з локації Arthur's Seat (wikipedia.org)

Барселона, Іспанія

Восени в Барселоні панує приємна погода, і це робить жовтень та листопад ідеальним періодом для знайомства з архітектурою міста, пляжами та атракціонами на відкритому повітрі.

Храм Святого Сімейства (Sagrada Família)

Легендарний і поки що незавершений храм, створений великим архітектором Антоні Гауді. Монументальна споруда собору Саграда Фамілія може вмістити одночасно близько 13 тисяч осіб. Коли архітектор Гауді помер у 1926 році, собор було завершено лише на 10-15%. На той момент збудували лише один трансепт, склеп і частину стіни апсиди.

До слова, будівництво знаменитого собору Святого Сімейства в Барселоні наближається до завершення. Днями завершено спорудження веж євангелістів.

Фото: Храм Святого Сімейства восени (unsplash.com)

Парк Гуель (Park Güell)

Ще однин продукт творчості Гауді – парк вражаючих кольорів та форм. На території парку можна знайти дивовижні керамічні створіння, арки та інші несподівані архітектурні рішення.

Ла Рамбла (La Rambla)

Знаменитий бульвар Ла Рамбла – центр вуличного життя в Барселоні та найвідоміший бульвар міста, розташований між площею Каталонії та Старим Портом. Тут багато магазинів, ресторанів і кав'ярень, а вечорами тут грають вуличні музиканти.

Фото: Туристи в центрі Барселони (unsplash.com)

Музей Пікассо (Museu Picasso)

Розташований у старій частині міста, музей є одним із найбільших зібрань творів Пабло Пікассо e світі. Тут можна заглибитися в різні періоди життя та творчості видатного художника.

Барселонський музей сучасного мистецтва (MACBA)

Для любителів сучасного мистецтва цей музей –обов'язковий пункт на карті міста. Тут зібрана величезна колекція творів мистецтва другої половини 20 століття.

Відень, Австрія

Шарм старого Відня особливо відчувається в осінніх кольорах. Тут можна насолодитися знаменитою віденською кавовою культурою в затишних кав’ярнях, відвідати концерти та вистави.

Палац Шенбрунн (Schönbrunn Palace)

Величний палац – один з основних архітектурних пам'яток Відня. Поруч розташовані красиві сади, а в самому палаці можна оглянути історичні кімнати та апартаменти, які розкриють вам багату історію міста та країни, зокрема за часів Австро-Угорської імперії.

Фото: Територія поруч з палацом Шенбрунн (unsplash.com)

Музей історії мистецтва (Kunsthistorisches Museum)

Справжня скарбниця мистецтва з колекції робіт від Рафаеля та Рембрандта до Вермеера та Ван Гога. Це найбільший серед художніх музеїв Австрії. Він належить також до числа найбільших музеїв світу, у зібраннях якого зберігаються всесвітньо відомі шедеври західноєвропейського мистецтва.

Фото: Кафе у центрі Відня (unsplash.com)

Бельведер

Розкішний палацовий комплекс-бельведер періоду бароко. Нині один з найбільших і найбагатших своїм зібранням музеїв мистецтва Європи. Складається з двох палаців – Верхнього Бельведера (Oberes Belvedere) і Нижнього Бельведера (Unteres Belvedere).

Нижній Бельведер використовується як галерея австрійського барокового мистецтва, де представлені роботи видатних художників, таких як Густав Клімт та Егон Шіле. Верхній Бельведер відомий колекцією австрійського фарфору і кераміки. Палац оточений великим парком з фонтанами, альтанками та алеями.

Фото: Бельведер, Відень (unsplash.com)

Собор Святого Стефана

Величний символ Відня. Радимо піднятися на вежу, щоб побачити краєвид на місто.

Замок Хофбург (Hofburg Palace)

Зимова резиденція Габсбургів та основне місцеперебування імператорського двору у Відні. У палаці – 2600 залів та кімнат. Деякі з приміщень використовуються як офіційна резиденція президента Австрії. Одна із ключових історичних пам'яток Відня.

Гент, Бельгія

Канали Гента оточені середньовічною архітектурою, а яскраве осіннє листя ще більше прикрашає види на місто. Атмосфера, дружня до велосипедистів: Місто Гент також відоме зручною інфраструктурою для велосипедів, а тепла осінь – чудовий час, щоб досліджувати вулиці та парки міста на двох колесах.

Фото: Туристів Генті (unsplash.com)

Дзвіниця Гента (Belfort van Gent)

Дзвіниця Гента – дзвіниця в місті Гент. Найвища дзвіниця Бельгії висотою 91 метр. Це одна з трьох середньовічних веж, розміщених у старому центрі міста, інші дві належать собору святого Бавона і церкві святого Миколая.

Замок графів Фландрії (Gravensteen)

Середньовічний замок у Генті. Його історія датується далеким 1180 роком. Він слугував резиденцією графів Фландрії до 1353 року. Згодом тут розташовувалися і суд, і в'язниця, і монетний двір та навіть бавовняна фабрика.

Це єдиний середньовічний замок у Фландрії, оборонна система якого збереглася практично недоторканої й до наших часів.

Фото: Середньовічний замок в Генті (wikipedia.org)

Граслей (Graslei)

Граслей – набережна в історичному центрі міста, розташована на правому березі річки. Набережна навпроти Граслей називається Коренлей. Обидві набережні були частиною середньовічного порту, а зараз є культурною та туристичною точкою міста з великою концентрацією колоритних двориків та закладів харчування на будь-який смак.

Фото: Міська набережна (unsplash.com)

Восени парки, сади та вулички європейських міст вкриваються червоним, золотистим та оранжевим листям, створюючи прекрасну атмосферу для прогулянок та фотосесій. Багато театрів, концертних залів та музеїв запускають нові сезони саме восени, пропонуючи багато нових культурних подій та вистав, а готелі пропонують гостям осінні знижки. Не упустіть можливість насолодитися цим періодом в Європі!

Нагадаємо, нові нічні потяги Австрії сполучають Відень із Німеччиною, Італією та Нідерландами.

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