Нові нічні потяги з Австрії сполучать чотири країни ЄС: деталі про маршрути

Нові нічні потяги Австрії сполучають Відень із Німеччиною, Італією та Нідерландами. Перше пасажирське сполучення заплановано на грудень цього року на лініях Відень – Гамбург та Інсбрук – Гамбург. Продаж квитків почнеться 11 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel.

Оновлені вагони: куди курсуватимуть потяги

Австрійський залізничний оператор OeBB представив нове покоління спальних поїздів. Це проект, створений на прохання мандрівників щодо альтернатив літакам і бензиновим а також дизельним автомобілям.

Державний залізничний оператор OeBB, який має 20 залізничних маршрутів по всій Європі, був піонером у відродженні таких послуг. Компанія має найбільший в Європі парк спальних поїздів. Там сподіваються подвоїти кількість "нічних" пасажирів з 1,5 мільйона до трьох мільйонів до 2030 року.

Фото: Перевізник сподівається подвоїти кількість пасажирів з 1,5 мільйона до трьох мільйонів до 2030 року (Getty Images)

Нові поїзди мають сучасний дизайн та більше зручностей. Кожне двомісне купе має окремий туалет і душ. Є навіть одномісні купе для індивідуальних мандрівників.

"Я все ще пам’ятаю старі спальні вагони, які були такими темними — маленьке віконце, двоярусні ліжка та фіранки", – каже 69-річна пенсіонерка Розмарі, оглядаючи новий нічний поїзд OeBB. За її словами, порівняно зі старими спальними потягами, "це чиста розкіш".

Перший з 33 поїздів, замовлений у німецького виробника Siemens у 2018 році із загальною інвестицією в 720 мільйонів євро, може надійти в експлуатацію вже в грудні. Він з’єднає австрійські міста Відень та Інсбрук із Гамбургом в Німеччині.

До 2028 року нові спальні поїзди будуть поступово введені на інші маршрути в Австрії, Німеччині, Італії, Нідерландах та Швейцарії.

Фото: Нові поїзди оператора OeBB мають сучасний дизайн та більше зручностей (Getty Images)

"Франції доведеться трохи почекати, бо для цього потрібні нові дозволи від національного залізничного управління", – сказав генеральний директор OeBB Андреас Матте.

У 2018 році в OeBB заявили, що всі їхні потяги працюють на електроенергії, виробленій виключно за допомогою гідроенергії, сонячної та вітрової енергії й назвали це новим для захисту клімату в Австрії.

"Кожен кілометр, який проїжджає цей потяг – це кілометр захисту клімату і внесок у краще майбутнє. Сісти на поїзд у Відні ввечері та наступного ранку прокинутися в іншому європейському мегаполісі – у майбутньому це буде ще простіше та комфортніше", – сказала міністр навколишнього середовища Австрії Леонора Гевесслер.

11 грудня 2023 року, через дев'ять років після скасування, знову почне курсувати нічний потяг OeBB Берлін-Париж. А зара перше пасажирське сполучення заплановано на грудень цього року на лініях Відень – Гамбург та Інсбрук – Гамбург. Попередній продаж квитків стартує 11 жовтня.

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