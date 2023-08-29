Оксамитовий сезон на морі. У які країни їдуть українки та скільки коштує відпочинок

Для поїздки на море за кордон українки із дітьми часто обирають автобусні тури. Такі поїздки більш бюджетні.
Які країни найпопулярніші для подорожі автобусом під час оксамитового сезону в 2023 році та скільки коштує відпочинок, TRAVEL РБК-Україна розповіли у компанії Join UP!
Ціни на початку осені суттєво не відрізняються від літніх, тому українки прагнуть заощадити завдяки вибору автобусних турів та дешевших чотиризіркових готелів.
Найпопулярніші напрямки для поїздки автобусом в оксамитовий сезон такі:
Більшість бронювань турів зараз – від жінок, зауважують у Join UP! Із дітьми частіше їдуть у Болгарію та Туреччину.
В автобусних турах найбільш популярні чотиризіркові готелі на всіх популярних напрямках: у Туреччині, Болгарії та Греції. У Греції популярні також апартаменти, а в Чорногорії оренда вілл та апартаментів – найпоширеніший тип бронювань.
"Ключові переваги відпочинку в оксамитовий сезон: менше черг на кордонах, більш широкий вибір готелів, адже літній ажіотаж уже спадає, а також лагідна погода й відсутність зайвих натовпів на популярних туристичних об'єктах", – розповідає Owner Representative Join UP! Катерина Артюх.
Чимало туристів віддають перевагу авіатурам, кажуть у компанії. Це пояснюється швидкістю та можливістю відпочити на тих курортах, куди автобусом не дістатися. Найбільш популярні напрямки:
На більшості напрямків оксамитовий сезон триває до середини жовтня, а Єгипет є цілорічним курортом.
Раніше ми писали, куди українці їдуть на море цього літа та на яких курортах практично немає росіян.