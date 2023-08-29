Оксамитовий сезон на морі. У які країни їдуть українки та скільки коштує відпочинок

Для поїздки на море за кордон українки із дітьми часто обирають автобусні тури. Такі поїздки більш бюджетні.

Які країни найпопулярніші для подорожі автобусом під час оксамитового сезону в 2023 році та скільки коштує відпочинок, TRAVEL РБК-Україна розповіли у компанії Join UP!

У які країни автобусні тури найбільш популярні

Ціни на початку осені суттєво не відрізняються від літніх, тому українки прагнуть заощадити завдяки вибору автобусних турів та дешевших чотиризіркових готелів.

Найпопулярніші напрямки для поїздки автобусом в оксамитовий сезон такі:

Туреччина . Ціни стартують від 20 921 грн за одну людину при двомісному розміщенні на 7 ночей. Тривалість поїздки автобусом із Києва – приблизно 40,5 годин, з Дніпра – 45,5 годин, із з Одеси – 30 годин.

. Ціни стартують від 20 921 грн за одну людину при двомісному розміщенні на 7 ночей. Тривалість поїздки автобусом із Києва – приблизно 40,5 годин, з Дніпра – 45,5 годин, із з Одеси – 30 годин. Болгарія . Вартість відпочинку від 13 776 грн на людину. Подорож з Києва триває приблизно 26 годин, зі Львова – 24,5 години, з Запоріжжя – 28,5 годин.

. Вартість відпочинку від на людину. Подорож з Києва триває приблизно 26 годин, зі Львова – 24,5 години, з Запоріжжя – 28,5 годин. Чорногорія . Відпочинок обійдеться від 20493 грн на одного у двомісному номері, а поїздка з Києва триває орієнтовно 38-39 годин

. Відпочинок обійдеться від 20493 грн на одного у двомісному номері, а поїздка з Києва триває орієнтовно 38-39 годин Греція (півострів Халкідіки). Відпустка обійдеться від 32348 грн. Дістатися курорту з Києва можна за 32,5 години, а зі Львова – 28,5 години.

Фото: Пляж у Чорногорії (unsplash.com)

Черги на кордоні в оксамитовий сезон менші

Більшість бронювань турів зараз – від жінок, зауважують у Join UP! Із дітьми частіше їдуть у Болгарію та Туреччину.

В автобусних турах найбільш популярні чотиризіркові готелі на всіх популярних напрямках: у Туреччині, Болгарії та Греції. У Греції популярні також апартаменти, а в Чорногорії оренда вілл та апартаментів – найпоширеніший тип бронювань.

"Ключові переваги відпочинку в оксамитовий сезон: менше черг на кордонах, більш широкий вибір готелів, адже літній ажіотаж уже спадає, а також лагідна погода й відсутність зайвих натовпів на популярних туристичних об'єктах", – розповідає Owner Representative Join UP! Катерина Артюх.

Фото: Пляж в Іспанії (booking.com)

У які країни туристи обирають подорожувати літаком

Чимало туристів віддають перевагу авіатурам, кажуть у компанії. Це пояснюється швидкістю та можливістю відпочити на тих курортах, куди автобусом не дістатися. Найбільш популярні напрямки:

Туреччина (від 28394 грн);

Єгипет (від 32695 грн у Хургаді та від 35941 грн у Шарм-еш-Шейху);

грецький острів Крит (від 30655 грн);

Чорногорія (від 31134 грн);

Іспанія (від 47470 грн);

Кіпр (від 32897 грн);

Албанія (від 37889 грн).

На більшості напрямків оксамитовий сезон триває до середини жовтня, а Єгипет є цілорічним курортом.

Раніше ми писали, куди українці їдуть на море цього літа та на яких курортах практично немає росіян.