Бархатный сезон на море. В какие страны едут украинки и сколько стоит отдых

Для поездки на море за границу украинки с детьми часто выбирают автобусные туры. Такие поездки более бюджетные.
Какие страны самые популярные для путешествия на автобусе во время бархатного сезона в 2023 году и сколько стоит отдых, TRAVEL РБК-Украина рассказали в компании Join UP!
Цены в начале осени существенно не отличаются от летних, поэтому украинки стремятся сэкономить благодаря выбору автобусных туров и более дешевых четырехзвездочных отелей.
Самые популярные направления для поездки на автобусе в бархатный сезон следующие:
Большинство бронирований туров сейчас – от женщин, отмечают в Join UP! С детьми чаще едут в Болгарию и Турцию.
В автобусных турах наиболее популярны четырехзвездочные отели по всем популярным направлениям: в Турции, Болгарии и Греции. В Греции популярны апартаменты, а в Черногории аренда вилл и апартаментов – самый распространенный тип бронирований.
"Ключевые преимущества отдыха в бархатный сезон: меньше очередей на границах, более широкий выбор гостиниц, ведь летний ажиотаж уже падает, а также мягкая погода и отсутствие лишних толп на популярных туристических объектах", – рассказывает Owner Representative Join UP! Екатерина Артюх.
Многие туристы предпочитают авиатуры, говорят в компании. Это объясняется скоростью и возможностью отдохнуть на курортах, куда автобусом не добраться. Наиболее популярные направления:
На большинстве направлений бархатный сезон длится до середины октября, а Египет является круглогодичным курортом.
Раньше мы писали, куда украинцы едут на море этим летом и на каких курортах практически нет россиян.