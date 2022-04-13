На одном самолете. В Украине осталась авиакомпания, которая выполняет рейсы во время войны

Украинские авиакомпании, потерявшие с началом войны возможность выполнять рейсы и зарабатывать на туризме, ищут возможность возобновить бизнес.

Например, 22 марта авиакомпания SkyUp Airlines предложила свои 15 Boeing-737 в "мокрый лизинг" иностранным авиакомпаниям с условием не летать в РФ и Беларусь, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

Какие возможности возобновить деятельность вопреки войне рассматривают представители авиаотрасли?

Аренда украинских самолетов другими авиакомпаниями поможет сохранить рабочие места 1300 украинцев

В открытом письме для потенциальных партнеров из Европы говорится, что аренда самолетов украинской авиакомпании поможет ей продолжать вести деятельность, сохранить рабочие места для 1300 сотрудников и платить налоги.

Авиационно-туристическая группа, включающая авиакомпанию SkyUp Airlines и туроператора Join UP!, принадлежит Юрию Альбе (отцу) и Александру Альбе (сын). С начала войны компании потеряли почти весь доход, но сохранили персонал, сократив зарплаты до минимума.

"Были деньги на счету, которыми мы можем сегодня поддерживать наших сотрудников. Часть зарплатного фонда покрыли за счет кредитов", - рассказал Александр Альба.

Фото: Авиакомпания SkyUp – вторая в стране по размеру флота и пассажироперевозкам (РБК-Украина/Виталий Носач)

К слову, авиакомпания SkyUp – вторая в стране по размеру (количеству рейсов и самолетов), а туроператор – Join UP! – второй по числу перевезенных туристов, который охватывал 20% туристического рынка Украины. По данным Turprofi.com.ua, в 2021 году Join UP! перевез 967 тысяч туристов, уступив только Anex Tour (1,12 млн человек).

Еще недавно в Беларуси и Молдове по франчайзингу работала сеть из 150 турагентств "JoinUP! to travel".

"К концу мая половина самолетов поднимутся в небо"

Авиакомпания SkyUp запустилась в 2018 году как стартап для перевозки туристов материнской компании Join UP!, а вскоре запустила и регулярные рейсы по сети маршрутов в лоукост-сегменте.

В 2021 году SkyUp перевезла 2,6 млн пассажиров - на 7% меньше, чем МАУ. В 2022 году SkyUp планировала сократить разрыв с основным конкурентом. Выручка авиакомпании должна была вырасти на 100% - до 300 млн долларов, а туроператора – на четверть – до 500 млн долларов.

"Открытое письмо получило хороший отзыв. Сейчас обработкой входных коммерческих запросов занимаются три человека вместо одного. Рассчитываем пристроить до 50% флота к концу мая", - поделился планами Александр Альба.

Фото: Другие украинские авиакомпании также ищут партнеров для полетов (РБК-Украина/Виталий Носач)

Однако другим украинским авиакомпаниям пока не удается найти заказы для своих самолетов. Например, у МАУ в иностранных аэропортах есть четыре воздушные судна (три Boeing 737 и один Embraer 190).

"Мир еще не оправился от последствий пандемии, сокращаются объемы полетов, потому на рынке профицит самолетов. Найти заказчика – серьезный вызов", - отмечает основатель консалтинговой компании "Авиаплан" Евгений Трескунов.

Он добавляет, что даже в 2014 году после резкого сокращения авиаперевозок МАУ удалось передать в "мокрый лизинг" своих шесть самолетов.

Экс-президент МАУ Юрий Мирошников считает, что в скором времени будут компании, желающие получить самолеты с экипажами, чтобы удовлетворить спрос в разгар высокого туристического сезона. По его мнению, даже уменьшить убытки, если не заработать – уже хороший вариант.

SkyUp переориентировалась на гуманитарные перевозки

Расходы авиакомпании SkyUp – выплата зарплаты персоналу, горючее и аэронавигационные платежи за совершенные рейсы, отмечает владелец. Два самолета переконфигурируюти для грузовых гуманитарных перевозок. Один из них уже выполняет рейсы.

В марте авиакомпания выполнила 21 рейс между Кишиневом и Тель-Авивом: вывезли 2835 беженцев в Израиль, а в обратном направлении доставляли по 6-7 тонн гуманитарной помощи для населения.

Фото: Авиакомпания выполняет репатриационные и гуманитарные рейсы (gettyimages.com)

По словам Александра Альбы, планируется выполнять по одному рейсу в Варшаву из Алма-Аты и Астаны для перевозки гуманитарки.

"SkyUp – единственный из украинских перевозчиков, ведущий операционную деятельность, и только на одном самолете своего флота", – говорит гендиректор Bees Airlines Евгений Хайнацкий.

У самой авиакомпании Bees Airlines во Франции законсервированы четыре самолета, а для возобновления деятельности сейчас не хватает спроса.

Летать по заграничным маршрутам не позволяет международное законодательство – без согласия местных властей украинские авиакомпании не могут выполнять рейсы между третьими странами.

"Нужно отдельное разрешение от стран, между которыми происходит рейс, Всегда есть свои авиакомпании, которым невыгодно пускать на рынок постороннюю", - объясняет Андрей Гук, партнер юридической фирмы "Антэ", занимающийся авиационным правом.

Фото: Украинские авиакомпании не могут выполнять рейсы между третьими странами (РБК-Украина/Виталий Носач)

Авиакомпании переориентируются на работу в ЕС

Перевозка грузов и передача части флота в "мокрый лизинг" – тактические решения, позволяющие пережить активную фазу войны, но не решающие проблему выживания в долгосрочной перспективе, обращает внимание Андрей Гук.

У SkyUp есть план зарегистрировать дочернюю компанию в Европе с таким же названием и получить сертификат эксплуатанта одной из стран ЕС, что снимет ограничения на рейсы в европейском воздушном пространстве.

По словам Александра Альбы, для получения лицензии достаточно иметь один зарегистрированный в ЕС самолет и несколько европейцев в штате. При этом большинством сотрудников будут украинцы.

Уже новая дочерняя компания будет брать в "мокрый лизинг" самолеты материнской SkyUp.

"Да, будут налоги и рабочие места в Украине. Будем при этом пользоваться всеми благами европейского сертификата эксплуатанта", – поделился он.

Между тем, процедура сертификации занимает не менее полугода, и в другой стране необходимо сотрудничать с местными ассистентами или партнерами, знающими рынок, отмечает Андрей Гук. Также персоналу придется пройти переобучение и получить сертификаты.

Фото: У Bees Airline четыре самолета законсервированы во Франции, но спроса на полеты пока нет (РБК-Украина/Виталий Носач)

Какие планы у туроператора, оставшегося без туризма в Украине

"Пока не можем вести деятельность в Украине, быстро масштабируемся в странах восточной Европы", - говорит о планах деятельности Join UP! Александр Альба.

В ближайшие полгода компания будет расширять деятельность в Молдове, в странах Балтии (Таллинне, Вильнюсе и Риге), Казахстане.

Сначала туристов JoinUp Baltic будут возить самолетами, переданными в "мокрый лизинг", после регистрации в ЕС – самолетами SkyUp.

Уже в следующем зимнем сезоне 2022–2023 годов Join UР! может запустить чартерные рейсы из Румынии, Словакии, Венгрии, Польши и Чехии.

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