На одному літаку. В Україні залишилася авіакомпанія, яка виконує рейси під час війни

Українські авіакомпанії, які втратили з початком війни можливість виконувати рейси і заробляти на туризмі, шукають можливість відновити бізнес.

Наприклад, 22 березня авіакомпанія SkyUp Airlines запропонувала свої 15 Boeing-737 в "мокрий лізинг" іноземним авіакомпаніям з умовою не літати в РФ і Білорусь, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Які можливості відновити діяльність всупереч війні розглядають представники авіагалузі?

Оренда українських літаків іншими авіакомпаніями допоможе зберегти робочі місця 1300 українців

У відкритому листі для потенційних партнерів з Європи йдеться, що оренда літаків української авіакомпанії допоможе їй продовжувати вести діяльність, зберегти робочі місця для 1300 співробітників і платити податки.

Авіаційно-туристична група, що включає авіакомпанію SkyUp Airlines і туроператора Join UP!, належить Юрію Альбі (батькові) і Олександру Альбі (син). З початку війни компанії втратили майже весь дохід, але зберегли персонал, скоротивши зарплати до мінімуму.

"Були гроші на рахунку, якими ми можемо сьогодні підтримувати наших співробітників. Частину зарплатного фонду покрили за рахунок кредитів", - розповів Олександр Альба.

Фото: Авіакомпанія SkyUp - друга в країні за розміром флоту і пасажироперевезенням (РБК-Україна/Віталій Носач)

До слова, авіакомпанія SkyUp - друга в країні за розміром (кількістю рейсів і літаків), а туроператор – Join UP! - другий за кількістю перевезених туристів, який охоплював 20% туристичного ринку України. За даними Turprofi.com.ua, у 2021 році Join UP! перевіз 967 тисяч туристів, поступившись тільки Anex Tour (1,12 млн осіб).

Ще недавно в Білорусі та Молдові за франчайзингом працювала мережа зі 150 турагентств "JoinUP! to travel".

"До кінця травня половина літаків піднімуться в небо"

Авіакомпанія SkyUp запустилась в 2018 році як стартап для перевезення туристів материнської компанії Join UP!, а незабаром запустила і регулярні рейси по мережі маршрутів в лоукост-сегменті.

У 2021 році SkyUp перевезла 2,6 млн пасажирів - на 7% менше, ніж МАУ. У 2022 році SkyUp планувала скоротити розрив з основним конкурентом. Виручка авіакомпанії мала вирости на 100% - до 300 млн доларів, а туроператора – на чверть – до 500 млн доларів.

"Відкритий лист отримав гарний відгук. Зараз обробкою вхідних комерційних запитів займаються три людини замість однієї. Розраховуємо прилаштувати до 50% флоту до кінця травня", - поділився планами Олександр Альба.

Фото: Інші українські авіакомпанії також шукають партнерів для польотів (РБК-Україна / Віталій Носач)

Однак іншим українським авіакомпаніям поки не вдається знайти замовлення для своїх літаків. Наприклад, у МАУ в іноземних аеропортах є чотири повітряних судна (три Boeing 737 і один Embraer 190).

"Світ ще не оговтався від наслідків пандемії, скорочуються обсяги польотів, тому на ринку профіцит літаків. Знайти замовника - серйозний виклик", - зазначає засновник консалтингової компанії "Авіаплан" Євген Трескунов.

Він додає, що навіть у 2014 році після різкого скорочення авіаперевезень МАУ вдалося передати в "мокрий лізинг" своїх шість літаків.

Екс-президент МАУ Юрій Мірошников вважає, що незабаром будуть компанії, які захочуть отримати літаки з екіпажами, щоб задовольнити попит в розпал високого туристичного сезону. На його думку, навіть зменшити збитки, якщо не заробити - вже гарний варіант.

SkyUp переорієнтувалася на гуманітарні перевезення

Витрати авіакомпанії SkyUp - виплата зарплати персоналу, пальне та аеронавігаційні платежі за здійснені рейси, зазначає власник. Два літаки переконфігурують для вантажних гуманітарних перевезень. Один із них вже виконує рейси.

У березні авіакомпанія виконала 21 рейс між Кишиневом і Тель-Авівом: вивезли 2835 біженців у Ізраїль, а у зворотному напрямку доставляли по 6-7 тонн гуманітарної допомоги для населення.

Фото: Авіакомпанія виконує репатріаційні та гуманітарні рейси (gettyimages.com)

За словами Олександра Альби, планується виконувати по одному рейсу до Варшави з Алма-Ати і Астани для перевезення гуманітарки.

"SkyUp - єдиний з українських перевізників, що веде операційну діяльність, і тільки на одному літаку свого флоту", - говорить гендиректор Bees Airlines Євген Хайнацький.

У самої авіакомпанії Bees Airlines у Франції законсервовані чотири літаки, а для відновлення діяльності зараз не вистачає попиту.

Літати закордонними маршрутами не дозволяє міжнародне законодавство - без згоди місцевої влади українські авіакомпанії не можуть виконувати рейси між третіми країнами.

"Потрібен окремий дозвіл від країн, між якими відбувається рейс, завжди є свої авіакомпанії, яким невигідно пускати на ринок сторонню", - пояснює Андрій Гук, партнер юридичної фірми "Анте", що займається авіаційним правом.

Фото: Українські авіакомпанії не можуть виконувати рейси між третіми країнами (РБК-Україна/Віталій Носач)

Авіакомпанії переорієнтуються на роботу в ЄС

Перевезення вантажів і передача частини флоту в "мокрий лізинг" – тактичні рішення, що дозволяють пережити активну фазу війни, але не вирішують проблему виживання в довгостроковій перспективі, звертає увагу Андрій Гук.

У SkyUp є план зареєструвати дочірню компанію в Європі з такою ж назвою і отримати сертифікат експлуатанта однієї з країн ЄС, що зніме обмеження на рейси в європейському повітряному просторі.

За словами Олександра Альби, для отримання ліцензії достатньо мати один зареєстрований в ЄС літак і кілька європейців в штаті. При цьому більшістю співробітників будуть українці.

Вже нова дочірня компанія буде брати в "мокрий лізинг" літаки материнської SkyUp.

"Так, будуть податки і робочі місця в Україні. Будемо при цьому користуватися всіма благами європейського сертифіката експлуатанта", - поділився він.

Тим часом, процедура сертифікації займає не менше півроку, і в іншій країні необхідно співпрацювати із місцевими асистентами або партнерами, які знають ринок, зазначає Андрій Гук. Також персоналу доведеться пройти перенавчання і отримати сертифікати.

Фото: У Bees Airline чотири літаки законсервовані у Франції, але попиту на польоти поки немає (РБК-Україна / Віталій Носач)

Які плани у туроператора, що залишився без туризму в Україні

"Поки не можемо вести діяльність в Україні, швидко масштабуємося в країнах Східної Європи", - говорить про плани діяльності Join UP! Олександр Альба.

У найближчі півроку компанія буде розширювати діяльність в Молдові, в країнах Балтії (Таллінні, Вільнюсі та Ризі), Казахстані.

Спочатку туристів JoinUp Baltic возитимуть літаками, переданими в "мокрий лізинг", після реєстрації в ЄС – літаками SkyUp.

Вже в наступному зимовому сезоні 2022-2023 років Join UР! може запустити чартерні рейси з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Чехії.

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