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Одна из земель Германии больше не принимает украинцев: какие исключения

Понедельник 27 ноября 2023 12:45
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Одна из земель Германии больше не принимает украинцев: какие исключения Фото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Земель Германии, куда украинские беженцы могут отправиться, чтобы попросить убежище, становится меньше. В Саксонии заявили о превышении квоты по приему украинцев.

Исключения сделают только для тех, у кого будет работа или жилье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR.

Новоприбывшие беженцы автоматически попадают в федеральные земли, принявшие меньше среднего числа людей. В Саксонии заявили, что по состоянию на 24 ноября превысили свою квоту на 289 человек . Всего в штате находятся почти 60 тысяч беженцев из Украины.

Распределение между землями призвано предотвратить перегрузку школ, детсадов, медицинских учреждений и жилья. По данным чиновников, Саксония неоднократно принимала больше украинцев, чем это было предусмотрено квотой.

Согласно данным платформы uahelp.wiki, ни один из трех лагерей первоначального приема украинцев в Саксонии (Меране, Дрезден, Лейпциг) сейчас не принимает новых людей.

В округе Баутцен объявили, что иммиграционная служба будет регистрировать только тех украинцев, чья семья первой степени (отец, мать, дети) уже принята или зарегистрирована в регионе.

Примут также украинцев, у которых есть и трудовой договор, и жилье, которое они найдут сами.

"Квартира должна быть подтверждена договором аренды или актом арендодателя. Во всех других случаях мы рекомендуем не обращаться в иммиграционную службу", – говорится в сообщении.

Напомним, мы писали, какие земли Германии принимали украинцев на середину ноября. Во многих лагерях первичного приема действуют ограничения и специальные правила.

Также сообщалось, что Германия продлила временную защиту для украинцев. Разрешения на жительство автоматически действительны до 4 марта 2024 года.

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