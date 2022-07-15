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Половина отелей после оккупации Киевщины не открылись, - эксперты

Новина українською →
Пятница 15 июля 2022 11:33
Половина отелей после оккупации Киевщины не открылись, - эксперты Фото: Комплекс "Бабушкин Сад" не открылся после оккупации Киевщины (booking.com)
Автор: Ольга Маджумдар, Катерина Гончарова

Разрушенные гостиницы области подсчитывают убытки

После оккупации российскими войсками Киевской области весной значительная часть загородных отелей не открылась. Многие из них полностью разрушены. А те, что возобновили работу, стараются держать цены на уровне прошлого года.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Как работают загородные комплексы Киевщины во время войны. К примеру, весной в Ирпене разбомбленным оказался и 5-звездочный комплекс с большой территорией среди леса "Grand Admiral Resort & SPA".

В то же время в области есть заведения размещения, которые в этом году уже открылись. Например, "DachaLove", "Sobi Club", говорит РБК-Украина директор комплекса "Platium Spa & Resort" Ольга Костерная.

"Трудно отследить, кто работает. На звонки мало кто отвечает"

По ее словам, сейчас работает только половина отелей. Закрыты в основном те, что находятся к северу от столицы и где проходили жестокие боевые действия. Некоторые отели вообще не существуют, так как разрушены.

"Большинство либо не работают, либо не могут, потому что их разгромили. Вот "Queen Club" возле нас на выходных полностью загружен, а гольф-клуб поблизости не работает, он закрылся. Сейчас трудно даже отследить, потому что на звонки мало кто отвечает", — делится она.

Половина отелей после оккупации Киевщины не открылись, - эксперты

Фото: Один из корпусов комплекса Grand Admiral Resort & SPA в Ирпене полностью разрушен (btu.org.ua)

При этом цены на проживание в тех комплексах, которые работают, в большинстве случаев оставили на уровне прошлого года.

Почти все заведения в Киевской области восстановили работу с ограничением предоставления услуг, говорит руководитель отдела продаж гостиничного комплекса "Equides club" Артем Ермилов.

"Раньше весомой составляющей было проведение конференций, корпоративы и тимбилдинги. Но сейчас это направление не восстановилось вовсе. Классы у нас законсервированы: нет спроса. Возможно придется законсервировать один из двух наших отелей", — рассказывает он.

Он прогнозирует: чтобы восстановить былые объемы, понадобится п оменьшей мере два года.

Пострадали и гостиницы по стороне Житомирской трассы, к северу от Киева, говорит Ермилов. Среди тних — "Бабушкин сад", "Старый пруд" (заведение возобновило работу в ограниченном режиме с 25 июня).

Напомним, мы публиковали эксклюзивные кадры того, как выглядит Арабатская Стрелка в оккупации.

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