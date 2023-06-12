Реєстрація за кордоном. Чому українцям треба ставати на консульський облік

У яких випадках необхідно реєструватися за кордоном і навіщо це потрібно – у колонці Ярини Паш для РБК-Україна.
Багато українців, які переїхали в європейські та інші країни, чули про необхідність ставати на консульський облік. Це треба робити, але далеко не всім. Переважно тим, хто живе поза межами України довго. Якщо вас беруть на такий облік, ви матимете немало переваг. Наприклад, будете оперативно отримувати допомогу від консула.
Все, що треба знати про цю процедуру, у колонці для TRAVEL РБК-Україна розповіла молодший юрист адвокатського об'єднання "Місечко та Партнери" Ярина Паш.
Консульський облік – це процес, коли посадові особи дипломатичних відомств України за кордоном реєструють інформацію про те, де ви живете за кордоном. Для цього співробітники дипвідомств вносять дані про вас у відомчу інформаційну систему Міністерства закордонних справ.
Які бувають види консульського обліку:
Постійному консульському обліку підлягають особи, які переїхали за кордон на постійне проживання. Тимчасовому консульському обліку підлягають особи, які перебувають за кордоном понад 90 днів. Консульському обліку усиновлених дітей підлягають діти-громадяни України, віком до 18 років, які були усиновлені іноземцями, чи громадянами України, які постійно проживають за кордоном.
Згідно з Порядком № 85, обов’язковому консульському обліку підлягають усиновлені діти-громадяни України віком до 18 років, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.
Усиновлювачі (іноземці та громадяни України, які постійно проживають за кордоном) після усиновлення дітей-громадян України повинні звернутися до консульських установ України із заявою про взяття на консульський облік усиновленої дитини. На такому обліку дитина повинна перебувати до досягнення 18-річного віку.
Взяття на тимчасовий консульський облік, за загальним правилом відбувається у добровільному порядку, тобто особа, яка перебуває за кордоном більше ніж 90 днів може звернутися до консульської установи із заявою про взяття її на тимчасовий консульський облік.
Взяття на облік за кордоном надає низку переваг. Зокрема:
Є винятки, за яких взяття на тимчасовий консульський облік є обов’язковим. Такі винятки були запроваджені, після введення воєнного стану на всій території України.
У зв’язку із запровадженням воєнного стану на всій території України, були внесені зміни у ряд нормативно-правових актів. Серед них – і Правила перетинання державного кордону громадянами України.
Згідно з цими змінами, на обов’язковий консульський облік повинні стати:
Після прибуття таких дітей, до держави остаточного перебування особи, що супроводжують дітей, зобов’язані протягом семи робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік.
Основна мета – це можливість уповноважених органів із захисту прав дитини проводити моніторинг умов перебування дітей за межами України, дотримання соціальних стандартів та прав у державі їх перебування та разом із закордонними дипломатичними установами України сприяти реалізації та захисту прав та інтересів дітей, які перебувають за межами України, їх батьками та іншими законними представниками.
Також на консульському обліку повинні перебувати:
Консульський облік таких осіб здійснюється для того, щоб громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років могли самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду поїхати за кордон для догляду за такими особами, на підставі довідки про перебування таких осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, на консульському обліку.
Одночасне перебування особи на консульському обліку у більш ніж одній закордонній дипломатичній установі України не допускається.
Заявку про взяття на консульський облік можна подати:
Якщо ви подаєте заяву під час особистого прийому або надсилаєте її поштою, треба подати паперові копії документів та оригінали заяви, документа про сплату консульського збору, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта України або дипломатичного паспорта України особи, яка приймається на консульський облік.
Про перебування на консульському обліку та зняття з консульського обліку закордонними дипломатичними установами України видаються довідки.
За видачу довідок консульський збір не стягують. Однак за безпосереднє взяття на консульський облік, крім дітей віком до 16 років, усиновлених дітей та пред’явників дипломатичних або службових паспортів України, справляється консульський збір у розмірі 18 євро.
Нагадаємо, у ще одному місті Європи відкрився паспортний сервіс: куди можна звертатися.
Також у зв'язку з виїздом до Європи мільйонів українських біженців вже у 7 містах чотирьох країн ДП "Документ" відкрило паспортні сервіси для оформлення документів громадян. Українка поділилася досвідом з РБК-Україна, як доводиться оформляти паспорти за кордоном.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.