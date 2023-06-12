Регистрация за границей. Почему украинцам нужно становиться на консульский учет

В каких случаях необходимо регистрироваться за границей и зачем это нужно – в колонке Ярины Паш для РБК-Украина.
Многие украинцы, переехавшие в европейские и другие страны, слышали о необходимости становиться на консульский учет. Это нужно делать, но далеко не всем. Преимущественно тем, кто живет вне Украины долго. Если вас берут на такой учет, у вас будет немало преимуществ. Например, вы будете оперативно получать помощь от консула.
Все, что нужно знать об этой процедуре, в колонке для TRAVEL рассказала младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.
Консульский учет – это процесс, когда должностные лица дипломатических ведомств Украины за границей регистрируют информацию о том, где вы живете за рубежом. Для этого сотрудники дипведомств вносят данные о вас в ведомственную информационную систему Министерства иностранных дел.
Какие бывают виды консульского учета:
Постоянному консульскому учету подлежат лица, которые приехали за границу на постоянное проживание. Временному консульскому учету подлежат лица, состоящие за границей более 90 дней. Консульскому учету усыновленных детей подлежат дети-граждане Украины в возрасте до 18 лет, которые были усыновлены иностранцами или гражданами Украины, постоянно проживающими за границей.
Согласно Порядку № 85, обязательному консульскому учету подлежат усыновленные дети-граждане Украины в возрасте до 18 лет, временно или постоянно проживающие за границей.
Усыновители (иностранцы и граждане Украины, постоянно проживающие за границей) после усыновления детей-граждан Украины должны обратиться в консульские учреждения Украины с заявлением о взятии на консульский учет усыновленного ребенка. На таком учете ребенок должен состоять до достижения 18-летнего возраста.
Взятие на временный консульский учет, по общему правилу, происходит в добровольном порядке, то есть лицо, находящееся за границей более 90 дней, может обратиться в консульское учреждение с заявлением о взятии его на временный консульский учет.
Взятие на учет за границей предоставляет ряд преимуществ. В частности:
Есть исключения, при которых взятие на временный консульский учет обязательно. Такие исключения были введены после введения военного положения на всей территории Украины.
В связи с введением военного положения на всей территории Украины, были внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов. Среди них – и Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Согласно этим изменениям, на обязательный консульский учет должны стать:
По прибытии таких детей в государство окончательного пребывания сопровождающих детей обязаны в течение семи рабочих дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для постановки их на временный консульский учет.
Основная цель – возможность уполномоченных органов по защите прав ребенка проводить мониторинг условий пребывания детей за пределами Украины, соблюдения социальных стандартов и прав в государстве их пребывания и вместе с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины способствовать реализации и защиты прав и интересов детей, которые находятся вне Украины, их родителями и другими законными представителями.
Также во время военного положения на консульском учете должны находиться:
Консульский учет таких лиц осуществляется для того, чтобы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могли самостоятельно без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе поехать за границу для ухода за такими лицами, на основании справки о пребывании таких лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, на консульском учете.
Одновременное пребывание лица на консульском учете в более чем одном зарубежном дипломатическом учреждении Украины не допускается.
Заявку о взятии на консульский учет можно подать:
Если вы подаете заявление во время личного приема или при отправке по почте, надо подать бумажные копии документов и оригиналы заявления, документа об уплате консульского сбора, а также паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта Украины или дипломатического паспорта Украины лица, принимаемого на консульский учет.
О нахождении на консульском учете и снятие с консульского учета зарубежными дипломатическими учреждениями Украины выдаются справки. За выдачу справок консульский сбор не взимается. Однако за непосредственное взятие на консульский учет, кроме детей младше 16 лет, усыновленных детей и предъявителей дипломатических или служебных паспортов Украины, взимается консульский сбор в размере 18 евро.
Напомним, еще в одном городе Европы открылся паспортный сервис: куда можно обращаться.
Также в связи с выездом в Европу миллионов украинских беженцев уже в 7 городах четырех стран ГП "Документ" открыло паспортные сервисы для оформления документов граждан. Украинка поделилась опытом с РБК-Украина, как приходится оформлять паспорта за границей.
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