Регистрация за границей. Почему украинцам нужно становиться на консульский учет

Многие украинцы, переехавшие в европейские и другие страны, слышали о необходимости становиться на консульский учет. Это нужно делать, но далеко не всем. Преимущественно тем, кто живет вне Украины долго. Если вас берут на такой учет, у вас будет немало преимуществ. Например, вы будете оперативно получать помощь от консула.

Все, что нужно знать об этой процедуре, в колонке для TRAVEL рассказала младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.

Что такое консульский учет за границей

Консульский учет – это процесс, когда должностные лица дипломатических ведомств Украины за границей регистрируют информацию о том, где вы живете за рубежом. Для этого сотрудники дипведомств вносят данные о вас в ведомственную информационную систему Министерства иностранных дел.

Какие бывают виды консульского учета:

постоянный консульский учет;

временный консульский учет;

учет усыновленных детей.

Постоянному консульскому учету подлежат лица, которые приехали за границу на постоянное проживание. Временному консульскому учету подлежат лица, состоящие за границей более 90 дней. Консульскому учету усыновленных детей подлежат дети-граждане Украины в возрасте до 18 лет, которые были усыновлены иностранцами или гражданами Украины, постоянно проживающими за границей.

Когда взятие на консульский учет обязательно

Согласно Порядку № 85, обязательному консульскому учету подлежат усыновленные дети-граждане Украины в возрасте до 18 лет, временно или постоянно проживающие за границей.

Усыновители (иностранцы и граждане Украины, постоянно проживающие за границей) после усыновления детей-граждан Украины должны обратиться в консульские учреждения Украины с заявлением о взятии на консульский учет усыновленного ребенка. На таком учете ребенок должен состоять до достижения 18-летнего возраста.

Фото: Взятие на консульский учет за рубежом имеет ряд преимуществ (dn.gov.ua)

Взятие на временный консульский учет, по общему правилу, происходит в добровольном порядке, то есть лицо, находящееся за границей более 90 дней, может обратиться в консульское учреждение с заявлением о взятии его на временный консульский учет.

Какие "плюсы" у взятия на консульский учет

Взятие на учет за границей предоставляет ряд преимуществ. В частности:

нахождение на временном учете способствует своевременной помощи от консула;

дает возможность быть более защищенным в случае возникновения в иностранной стране чрезвычайной ситуации, например, при эвакуации граждан Украины;

пребывание на консульском учете дает возможность участвовать в голосовании на выборах в иностранных избирательных участках;

украинцы, состоящие на консульском учете, могут постоянно находиться в Украине со своим автомобилем, зарегистрированным в одной из стран ЕС, в течение двух месяцев в году и так далее.

Что изменилось после вторжения России в Украину

Есть исключения, при которых взятие на временный консульский учет обязательно. Такие исключения были введены после введения военного положения на всей территории Украины.

В связи с введением военного положения на всей территории Украины, были внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов. Среди них – и Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Согласно этим изменениям, на обязательный консульский учет должны стать:

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, не достигшие 18-летнего возраста и проживающие или зачисленные в учреждения разных типов, формы собственности и подчинения на круглосуточное пребывание, выехавшие за границу в сопровождении законного представителя или другого уполномоченного им лица;

дети, не достигшие 16 лет, выехавшие за пределы Украины в сопровождении одного из родителей без наличия согласия другого родителя или в сопровождении бабушки, деда, сестры, брата, мачехи, отчима или других людей, уполномоченных одним из родителей письменным заявлением, заверенным органом опеки и попечительства;

дети, не достигшие 18 лет, устроены в семье патронатных воспитателей;

дети до 18 лет, переданные под опеку, попечительство, устроены в приемные семьи или детские дома семейного типа.

Фото: На учет за границей во время войны должны обязательно стать дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки (Getty Images)

По прибытии таких детей в государство окончательного пребывания сопровождающих детей обязаны в течение семи рабочих дней обратиться в заграничное дипломатическое учреждение Украины в государстве пребывания для постановки их на временный консульский учет.

Зачем детям становиться на консульский учет

Основная цель – возможность уполномоченных органов по защите прав ребенка проводить мониторинг условий пребывания детей за пределами Украины, соблюдения социальных стандартов и прав в государстве их пребывания и вместе с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины способствовать реализации и защиты прав и интересов детей, которые находятся вне Украины, их родителями и другими законными представителями.

Также во время военного положения на консульском учете должны находиться:

лица с инвалидностью, выехавшие за границу;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, выехавшие за границу;

дети, больные тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, у которых есть тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени и так далее;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе для выехавших за границу.

Фото: Нахождение на временном учете способствует своевременной помощи от консула (valencia.pasport.ortg.ua)

Зачем таких людей принимают на консульский учет

Консульский учет таких лиц осуществляется для того, чтобы граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет могли самостоятельно без лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе поехать за границу для ухода за такими лицами, на основании справки о пребывании таких лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, лиц, нуждающихся в постоянном уходе, на консульском учете.

Нужно ли платить за взятие на учет

Одновременное пребывание лица на консульском учете в более чем одном зарубежном дипломатическом учреждении Украины не допускается.

Заявку о взятии на консульский учет можно подать:

во время личного приема;

средствами почтовой связи;

в электронной форме.

Если вы подаете заявление во время личного приема или при отправке по почте, надо подать бумажные копии документов и оригиналы заявления, документа об уплате консульского сбора, а также паспорта гражданина Украины для выезда за границу, служебного паспорта Украины или дипломатического паспорта Украины лица, принимаемого на консульский учет.

О нахождении на консульском учете и снятие с консульского учета зарубежными дипломатическими учреждениями Украины выдаются справки. За выдачу справок консульский сбор не взимается. Однако за непосредственное взятие на консульский учет, кроме детей младше 16 лет, усыновленных детей и предъявителей дипломатических или служебных паспортов Украины, взимается консульский сбор в размере 18 евро.

Напомним, еще в одном городе Европы открылся паспортный сервис: куда можно обращаться.

Также в связи с выездом в Европу миллионов украинских беженцев уже в 7 городах четырех стран ГП "Документ" открыло паспортные сервисы для оформления документов граждан. Украинка поделилась опытом с РБК-Украина, как приходится оформлять паспорта за границей.

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