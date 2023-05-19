Обмеження та співбесіди на кордоні. Хто з чоловіків може виїздити з України під час війни

Правила виїзду чоловіків за кордон – одне з важливих питань під час війни. Брак всіх документів, які підтверджують дозвіл на виїзд – одна з причин відмови у перетині кордону.

Про подібний випадок недавно писали в одному з Facebook-пабліків. Чоловік скаржився, що його не випустили за кордон, хоча той мав законне на це право. Але потім з'ясувалося, що він взяв з собою не всі документи, які підтверджують його статус інвалідності. Такі ситуації – не рідкість. Як пояснював РБК-Україна речник ДПСУ, щодня близько 150 осіб з тих чи інших причин отримують відмову у перетині кордону.

У колонці для TRAVEL РБК-Україна адвокат і провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич розповідає про актуальні правила перетину кордону – кому з чоловіків призовного віку дозволяють виїздити за кордон і які документи треба мати при собі. Також він пояснив, що можуть запитувати чоловіка під час перетину кордону.

Кому з чоловіків дозволяють виїзд з України під час війни

З початку введення воєнного стану в Україні військовозобов'язаним чоловікам віком 18-60 років заборонено виїзд за кордон. Але є окремі категорії, які можуть перетинати кордон за певних умов. Перелік цих категорій доволі чималий, тому розберемо основні з них:

Люди з інвалідністю незалежно від групи

До кінця жовтня 2022 року дозволявся виїзд за наявності довідки до акта огляду медико-соціальною експертною, але цей документ було виключено оскільки така довідка не містила достатніх даних про особу та були великі ризики використання підробленого документа.

Наразі для осіб з інвалідністю при перетині кордону необхідно пред’явити один з таких документів, де має бути зазначено групу та причину інвалідності:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

пенсійне посвідчення

посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги

довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики

Особи, які супроводжують людей з інвалідністю

Підтверджуючі документи залежать від статусу та наявності родинних зв’язків з особою, яку супроводжують.

При супроводі дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю необхідно пред’явити оригінали (або нотаріальні копії):

документи, що підтверджують інвалідність особи, яку супроводжують

свідоцтво про шлюб

Фото: Якщо ви маєте право виїзду за кордон під час воєнного стану, треба мати при собі всі підтверджуючі документи (Getty Images)

Якщо відбувається супровід для виїзду за межі України одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, необхідно надати:

документи, що підтверджують родинні зв’язки. Для своїх батьків це свідоцтво про народження, для батьків дружини (чоловіка) додатково до свідоцтва про народження пред’явити свідоцтво про шлюб.

документи, що підтверджують інвалідність особи, яку супроводжують

Якщо вони спільно проживають, тоді необхідно надати Витяги про місце проживання (наразі такий документ можливо отримати онлайн за допомогою "Дії" або звернувшись до Центру надання адміністративних послуг).

Якщо спільно не проживають, тоді надається Акт встановлення факту здійснення догляду за одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) або посвідчення (довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Для отримання одного з цих документів про догляд необхідно звернутись до районної держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду. Отримати такий акт може як особа з інвалідністю, так і особа, яка здійснює догляд.

При супроводі батьками, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи надаються:

свідоцтво про народження

документи, що підтверджують інвалідність

При супроводі дітей з інвалідністю для виїзду за межі України дідом, повнолітнім братом (сестрою), вітчимом (мачухою) надаються:

документи, які підтверджують наявність відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

документи, які підтверджують родинні зв’язки

документи, які підтверджують інвалідність

Фото: Брак всіх документів, які підтверджують дозвіл на виїзд – одна з причин, чому чоловіку можуть відмовити у перетині кордону (Getty Images)

При супроводі особи з інвалідністю I чи II групи для виїзду за межі України, за якою здійснюється постійний догляд і вона не є родичем, у такому випадку надаються такі документи:

посвідчення (довідка) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд

документи, що підтверджують інвалідність

акт встановлення факту здійснення догляду

Також є виключення у Правилах перетину кордону, коли супроводжуючі особи можуть виїздити за межі України без осіб з інвалідністю або осіб, за якими вони здійснюють догляд.

Для цього необхідно, щоб особи з інвалідністю або за якими здійснюється догляд, перебували на консульському обліку та отримали про це довідку.

Супроводжуюча людина для самостійного перетину кордону має до документів зазначених вище надати Довідку (або її нотаріальну копію) про перебування особи з інвалідністю або людини, за якою здійснюється догляд, на консульському обліку.

В Правилах перетину кордону окремо встановлено обмеження для чоловіків віком від 18 до 60 років, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду обов’язок повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували.

Волонтери та спортсмени. Кому ще дозволяють виїздити з України

До інших категорій громадян, які мають право виїзду за межі України, відносяться:

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

Для підтвердження їм треба надати такі документи:

свідоцтва про народження

свідоцтво про шлюб

якщо шлюб було розірвано, в такому випадку, рішення суду про розірвання шлюбу

рішення органу опіки або посвідчення батька (матері) багатодітної сім'ї

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

Підтверджуючими документами будуть:

свідоцтво про народження дитини (дітей)

свідоцтво про смерть одного з батьків або рішення суду про позбавлення другого з батьків батьківських прав

рішення суду про розлучення та визначення місця проживання з одним із батьків

Фото: За кордон мають право виїздити військові з метою лікування або реабілітації (Getty Images)

Спортсмени та діячі культури

Спортсмени, тренери та фахівці з підготовки мають право виїхати за кордон для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Проте їм потрібно отримати рішення Міністерства молоді та спорту України про включення до складу національної збірної.

Діячі культури можуть подорожувати за кордон, щоб збирати кошти на благодійні цілі та представляти Україну на міжнародній арені. Дозвіл на виїзд надає Міністерство культури, а для цього необхідно мати запрошення від організаторів заходу та подати відповідний запит на такий виїзд.

Військові, які отримали поранення під час воєнних дій, мають можливість поїхати за кордон на лікування або реабілітацію.

Для цього вони повинні отримати спеціальне направлення на лікування за кордоном та лист від Міністерства охорони здоров'я, що підтверджує готовність закордонного медичного закладу прийняти їх на лікування.

Водії та волонтери

Водії компаній, що мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів, можуть виїжджати за кордон. Інформація про таких водіїв повинна бути занесена до інформаційної системи "Укртрансбезпеки". Крім того, кордон можуть перетнути водії-волонтери, які транспортують вантажі для ЗСУ, медичні матеріали або гуманітарну допомогу.

Як може проходити "співбесіда" на кордоні при виїзді з України

Нерідко кажуть, що чоловікам треба приготуватися до проведення детальної співбесіди при виїзді з України. Що зазвичай можуть запитувати, як може проходити така розмова з прикордонниками?

Незалежно від категорії осіб, які перетинають кордон України, обов’язковою умовою є перевірка Державною прикордонною службою України наявності документів, що дають підстави для перетину.

Працівники прикордонної служби перевіряють документи, які підтверджують право особи для виїзду за межі України, паспорт для виїзду за кордон. Також можуть проводити співбесіду, щоб впевнитись у правдивості наданих документів.

Фото: Треба бути готовим до того, що на кордоні у вас будуть запитувати про мету виїзду та інші деталі (facebook.com/DPSUkraine3)

Можуть ставити, на перший погляд, звичайні питання, наприклад запитуючи у батька трьох дітей їх імена. І якщо такий батько плутається у відповіді, це вже є підозрілим. Також можуть уточнювати відомості з документів про групу інвалідності та її причину.

Така співбесіда може бути зовсім короткою або триватиме 10-15 хвилин, в залежності від внутрішнього переконання самого прикордонника.

Основна мета такої розмови – необхідність визначити, що особа яка перетинає кордон надала правдиві документи і їх достатньо для підтвердження підстав для пропуску такої особи за межі України.

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