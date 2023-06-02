Обережно з водою. Локації у Європі, де туристи часто хворіють

Подорожі зазвичай несуть приємні враження, але іноді загрожують і неприємностями – наприклад, хворобами. Навіть у Європі туристи мають підвищені ризики підхопити інфекції.

У яких локаціях мандрівники часто хворіють, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

Видання Forbes вивчило 2,4 млн повідомлень на туристичних форумах, де траплялися слова "гастроентерит", "сальмонела", "кишкова паличка" та "харчове отруєння". Таким чином визначили напрямки, де туристам рекомендується бути обережними з погляду фізичного здоров'я.

Дві "небезпечні" локації – в Іспанії

Серед напрямків із найвищим рейтингом – Бенідорм в Іспанії. Цей курорт відзначили у 2323 онлайн-повідомленнях туристів, які стверджували, що вони захворіли. Хоча водопровідна вода в Бенідормі вважається безпечною для вживання, і немає рекомендованої вакцинації, яку мають робити туристи.

Тенеріфе отримав 1700 подібних повідомлень. Водопровідна вода на Тенеріфе безпечна для вживання, як і в Бенідормі, проте перед відвідуванням цього місця слід подумати про два щеплення.

Вода на популярному чорноморському курорті – небезпечна

Сонячний Берег у Болгарії в обговореннях на туристичних форумах отримав 470 повідомлень із обговоренням різних хвороб. Туристам рекомендують зробити три щеплення перед поїздкою. Водопровідна вода на Сонячному Березі небезпечна для споживання, тому краще пити бутильовану.

Фото: Пляж у Сонячному Березі у Болгарії (unsplash.com/seongyeon-jo)

У столиці Франції туристи часто хворіють

Найвідоміший європейський напрямок займає 24 місце у списку місць, де туристи найчастіше хворіють. Щодо Парижа було розміщено 4182 постів. Хоча вода там безпечна для вживання, і для туристів, які прямують до Парижа, є лише одна рекомендація щодо вакцинації.

Нагадаємо, ми писали про топ-10 країн, де можна відпочити бюджетно цього літа.