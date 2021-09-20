Нулевой спрос. Почему украинцы отказываются от отдыха в колоритной стране с двумя теплыми морями

Туризм в Иордании активно процветал до пандемии, а в 2020 году сфера начала переживать серьезный кризис. Однако ожидается, что отрасль уже вскоре выйдет на "доковидные" показатели в 2022-м, с дальнейшим ростом в ближайшие годы.

Об этом говорится в новом отчете по стратегическому анализу рынка исследовательской и консалтинговой фирмы Glasgow Consulting Group. Там дали оценку развития экономики туризма Иордании в период с 2015 года по сегодняшний день и спрогнозировали, какой будет ситуация в будущие года.

Туристов в стране все больше

В настоящее время население Иордании, насчитывающее чуть более 10 миллионов человек, принимает от 2 до 3 миллионов прибывающих туристов в год, и их число растет, говорится в отчете. Так, с 2015 по 2019 год въездной туризм увеличился с 2,23 миллиона прибытий до 2,97 миллиона, что представляет собой среднегодовой темп роста 7,3%.

"Рост был в основном обусловлен усилиями правительства по продвижению археологических и культурных объектов в стране. По данным национального бюро по туризму, в Иордании находится более 100 000 археологических и туристических объектов, в том числе крупные достопримечательности Петра и Джераш", — отмечается в публикации.

Фото: Петра, Иордания (unsplash.com/ahmad-qaisieh)

В 2020 году количество туристов сократилось на 39%, в основном из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией COVID. Сама же Иордания строго ограничивала международные поездки с марта 2020 года по сентябрь 2020 года, чтобы минимизировать распространение вируса.

По данным аналитиков, в туристическом секторе страны "ожидается сильное оживление". Прогнозируют, что в 2025 году число международных туристов в стране достигнет 3,5 миллиона.

"Хотя большинство иностранных туристов посещают Иорданию для отдыха, доля деловых путешественников, будет расти в крупных городах, такие как столица Амман. Подобные города усиливают свое экономическое влияние в регионе", — отмечают в публикации.

Какие локации Иордании самые популярные

Саудовская Аравия, Ирак и Израиль являются ключевыми странами по туризму в Иордании, пишут в Glasgow Consulting Group. Там объясняют это тем, что туристы могут, например, поехать в Иорданию для однодневного короткого тура в рамках поездки по соседним странам.

"В будущем ожидается, что туристов из Азии будет больше, чем из других регионов - среднегодовой темп роста составит 6,1%. За странами Азии следуют государства Европы (Германия, Франция, Италия) и Россия", — поясняют в отчете.

Фото: Мертвое море с территории Иордании (unsplash.com/ricardo-frantz)

Столица страны, Амман, является самой популярной достопримечательностью Иордании. На нее приходится 37% всех прибытий туристов и 45% всех туристических ночевок в стране.

Знаменитый исторический и археологический город Петра в пустыне на юго-западе Иордании, датируемый примерно 300 годом до нашей эры (тогда - столица Набатейского царства) - второе по посещаемости место.

Акаба - третий по популярности город, на который приходится 13% туристических посещений и 17% туристических ночевок в стране.

"Город особенно популярен среди спортивных туристов, которые увлекаются водными видами спорта, такими как подводное плавание с аквалангом, виндсерфинг, водные лыжи и снорклинг", — поясняют в отчете.

Другими популярными локациями страны в отчете назвали Мертвое море, каменистую пустыню Вади-Рам, Мадабу и Тафелех.

"Всего 40 минутах езды от столицы - популярные курорты Мертвого моря. Это крупное направление для оздоровительного отдыха", — говорит РБК-Украина специалист по подбору туров и руководитель турагентства Алла Глыва.

По ее словам, Иордания – страна, которую обязательно стоит увидеть. Но если вы хотите посмотреть что-то действительно интереснее, стоит заранее выстроить четкую программу посещения.

Фото: Руины в Джераше - наиболее хорошо сохранившиеся сооружения из греко-римских памятников Иордании (unsplash.com/hisham-zayadnh)

"Например, сначала посмотреть, что такое Мертвое море, отдохнуть на этом курорте. Затем поехать посмотреть древний город посреди пустыни и скал - Петру. Далее - переночевать в отелях-сферах в пустыне Вади-Рам и поехать на экскурсию в город Акаба - единственный порт Иордании, расположенный в одноименной бухте залива Акаба в Красном море", — приводит она пример маршрута.

Рейсы с пересадками и "неизученность" страны: почему украинцы редко ездят в Иорданию

В Иордании - два моря: Красное и Мертвое. В стране можно посетить древние исторические памятники, пустыню и насладиться пляжным отдыхом.

Тем не менее, несмотря на рост общего числа туристов в Иордании, в страну едет все же мало украинцев. Не способствует росту популярности и то, что в период пандемии осенью 2021 года страна не выдвигает для наших туристов слишком жестких требований по въезду.

Перед поездкой в страну надо оформить страховку, которая покрывает лечение COVID. Также все иностранцы должны сделать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до прибытия в Иорданию, а также пройти еще один такой тест по прибытии в страну непосредственно в аэропорту.

Стоимость ПЦР теста составляет 28 иорданских динаров (около 40 долларов США). Для детей до 5 лет прохождения теста не требуется. В случае получения отрицательного результата теста, прохождения карантина или самоизоляции не требуется. Также страна с 1 сентября отменила карантин.

Хотя такие требования - не намного жестче, чем в других популярных курортных странах, ажиотажа на поездки в Иорданию со стороны украинских туристов не наблюдается, замечают в разговоре с РБК-Украина представители туристических компаний.

К тому же, сказывается "неизученность" направления - о том, за каким именно отдыхом или экскурсиями ехать в Иорданию, понятно не всем украинцам. Получается, даже те, кто активно путешествует по несколько раз в год, нечасто рассматривают эту страну для поездок.

Фото: Рынок неподалеку от Петры (unsplash.com/agnieszka-kowalczyk)

Директор туристической компании "Пилигрим" Павел Головненко считает, что Иордания прилагает мало усилий к популяризации туристических мест в стране. Этим частично можно объяснить то, что спроса на туры практически не наблюдается.

"С Иорданией ситуация складывается интересная. Были предложения (по рейсам и турам - ред.), но потом исчезли. Потому что спрос нулевой", — отмечает эксперт.

Ранее, весной этого года, были анонсированы рейсы SkyUp в Амман из Киева каждую среду и субботу. Но, судя по открытым данным, рейсов на сентябрь и следующие ближайшие месяцы не предусмотрено.

Осенью можно улететь в Амман с авиакомпанией МАУ, но придется сделать пересадку с Turkish Airlines, а общее время в пути составит почти 23 часа. Стоимость такого перелета в конце сентября - от 7795 гривен за один билет.

Видео: Интересные локации Иордании (youtube.com/Roman Traveling)

"По моему мнению, сейчас очень важна маркетинговая активность страны, того или иного направления. Потому что люди не понимают, что происходит в стране в контексте COVID. А Иордания с точки зрения маркетинговых активностей не сделала ничего. От слова вообще", — считает он.

До пандемии в Иорданию все же было проще найти чартеры, добавляет директор компании "Пилигрим".

"Когда кто-то чартер ставил или блоки мест выкупал, то в Иорданию активно летали. Я люблю Иорданию. Она вполне может быть "массовой", но ее просто нужно раскручивать", — высказывает мнение эксперт.

Напомним, ранее мы сравнивали особенности отдыха в двух странах - Египте и Иордании.

Также сообщалось, что в продаже появились билеты на прямые рейсы из Киева в Самарканд.