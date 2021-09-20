Нульовий попит. Чому українці відмовляються від відпочинку в колоритній країні з двома теплими морями

Туризм в Йорданії активно процвітав до пандемії, а у 2020 році сфера почала переживати серйозну кризу. Однак очікується, що галузь вже незабаром вийде на "доковідні" показники у 2022-му, з подальшим зростанням в найближчі роки.

Про це йдеться у новому звіті зі стратегічного аналізу ринку дослідницької та консалтингової фірми Glasgow Consulting Group. Там дали оцінку розвитку економіки туризму Йорданії в період з 2015 року по сьогоднішній день і спрогнозували, якою буде ситуація в майбутні роки.

Туристів в Йорданії все більше

В цей час населення Йорданії, що налічує трохи понад 10 мільйонів осіб, приймає від 2 до 3 мільйонів прибувають туристів на рік, і їх число зростає, говориться у звіті. Так, з 2015 по 2019 рік в'їзний туризм збільшився з 2,23 мільйона прибуттів до 2,97 мільйона, що являє собою середньорічний темп зростання 7,3%.

"Зростання було в основному обумовлене зусиллями уряду по просуванню археологічних і культурних об'єктів в країні. За даними Національного бюро з туризму, в Йорданії знаходиться понад 100 000 археологічних і туристичних об'єктів, у тому числі великі пам'ятки Петра і Джераш", — наголошується в публікації.

Фото: Петра, Йорданія (unsplash.com/ahmad-qaisieh)

У 2020 році кількість туристів скоротилася на 39%, в основному через обмеження на поїздки, пов'язані з пандемією COVID. Сама ж Йорданія суворо обмежувала міжнародні поїздки з березня 2020 року по вересень 2020 року, щоб мінімізувати поширення вірусу.

За даними аналітиків, в туристичному секторі країни "очікується сильне пожвавлення". Прогнозують, що у 2025 році число міжнародних туристів в країні досягне 3,5 мільйона.

"Хоча більшість іноземних туристів відвідують Йорданію для відпочинку, частка ділових мандрівників буде рости у великих містах, такі як столиця Амман. Подібні міста локації посилюють свій економічний вплив у регіоні", - зазначають у публікації.

Які локації Йорданії найбільш популярні

Саудівська Аравія, Ірак та Ізраїль є ключовими країнами з туризму в Йорданії, пишуть в Glasgow Consulting Group. Там пояснюють це тим, що туристи можуть, наприклад, поїхати в Йорданію для одноденного короткого туру в рамках туру по сусідніх країнах.

"У майбутньому очікується, що туристів з Азії буде більше, ніж з інших регіонів - середньорічний темп зростання складе 6,1%. За країнами Азії йдуть держави Європи (Німеччина, Франція, Італія) та Росія", - пояснюють у звіті.

Фото: Мертве море з території Йорданії (unsplash.com/ricardo-frantz)

Столиця країни, Амман, є найпопулярнішою пам'яткою Йорданії. На неї припадає 37% всіх прибуттів туристів і 45% всіх туристичних ночівель в країні.

Знамените історичне та археологічне місто Петра у пустелі на південному заході Йорданії, що датується приблизно 300 роком до нашої ери (тоді - столиця Набатейського царства) - друге за відвідуваністю місце.

Акаба - третє за популярністю місто, на яке припадає 13% туристичних відвідувань і 17% туристичних ночівель в країні.

"Місто особливо популярне серед спортивних туристів, які захоплюються водними видами спорту, такими як підводне плавання з аквалангом, віндсерфінг, водні лижі та снорклінг", - пояснюють у звіті.

Іншими популярними локаціями країни у звіті назвали Мертве море, кам'янисту пустелю Ваді-Рам, Мадабу і Тафелех.

"Всього за 40 хвилин їзди від столиці - популярні курорти Мертвого моря. Це великий напрямок для оздоровчого відпочинку", - говорить РБК-Україна фахівець з підбору турів і керівник турагентства Алла Глива.

За її словами, Йорданія - країна, яку обов'язково варто побачити. Але якщо ви хочете подивитися щось дійсно цікавіше, варто заздалегідь вибудувати чітку програму відвідування.

Фото: Руїни в Джераші - найкраще збережені споруди з греко-римських пам'яток Йорданії (unsplash.com/hisham-zayadnh)

"Наприклад, спочатку подивитися, що таке Мертве море, відпочити на цьому курорті. Потім поїхати подивитися стародавнє місто посеред пустелі й скель - Петру. Далі - переночувати в готелях-сферах в пустелі Ваді-Рам і поїхати на екскурсію в місто Акаба - єдиний порт Йорданії, розташований в однойменній бухті затоки Акаба в Червоному морі", — наводить вона приклад маршруту.

Рейси з пересадками та "невивченість" країни: чому українці рідко їдуть до Йорданії

У Йорданії - два моря: Червоне і Мертве. В країні можна відвідати стародавні історичні пам'ятники, пустелю і насолодитися пляжним відпочинком.

Проте, попри зростання загального числа туристів в Йорданії, в країну їде все ж мало українців. Не сприяє зростанню популярності й те, що в період пандемії восени 2021 року країна не висуває для наших туристів надто жорстких вимог по в'їзду.

Перед поїздкою в країну треба оформити страховку, яка покриває лікування COVID. Також всі іноземці мають зробити ПЛР-тест не більше ніж за 72 години до прибуття до Йорданії, а також пройти ще один такий тест після прибуття в країну безпосередньо в аеропорту. Вартість ПЛР-тесту становить 28 йорданських динарів (близько 40 доларів США).

Для дітей до 5 років проходження тесту не потрібно. У разі отримання негативного результату тесту, проходження карантину або самоізоляції не вимагається.

Хоча такі вимоги - не набагато жорсткіші, ніж в інших популярних курортних країнах, ажіотажу на поїздки до Йорданії з боку українських туристів не спостерігається, зауважують у розмові з РБК-Україна представники туристичних компаній.

До того ж позначається "невивченість" напрямку - про те, за яким саме відпочинком або екскурсіями їхати в Йорданію, зрозуміло не всім українцям. Виходить, навіть ті, хто активно подорожує по кілька разів на рік, не часто розглядають цю країну для поїздок.

Фото: Ринок неподалік від Петри (unsplash.com/agnieszka-kowalczyk)

Директор туристичної компанії "Пілігрим" Павло Головненко вважає, що Йорданія докладає мало зусиль до популяризації туристичних місць в країні. Цим частково можна пояснити те, що попиту на тури практично не спостерігається.

"З Йорданією ситуація складається цікава. Були пропозиції (по рейсах та турах - ред.), але потім зникли. Тому що попит нульовий", - зазначає експерт.

Раніше, навесні цього року, були анонсовані рейси SkyUp в Амман з Києва щосереди та щосуботи. Але, судячи з відкритих даних, рейсів на вересень і наступні найближчі місяці не передбачено.

Восени можна полетіти в Амман з авіакомпанією МАУ, але доведеться зробити пересадку з Turkish Airlines, а загальний час у дорозі складе майже 23 години. Вартість такого перельоту в кінці вересня - від 7795 гривень за один квиток.

Відео: Цікаві локації Йорданії (youtube.com/Roman Traveling)

"На мою думку, зараз дуже важлива маркетингова активність країни, того чи іншого напрямку. Тому що люди не розуміють, що відбувається в країні в контексті COVID. А Йорданія з точки зору маркетингових активностей не зробила нічого. Від слова взагалі", - вважає він.

До пандемії в Йорданію все ж було простіше знайти чартери, додає директор компанії "Пілігрим".

"Коли хтось чартер ставив або блоки місць викуповував, то в Йорданію активно літали. Я люблю Йорданію. Вона цілком може бути "масовою", але її просто потрібно розкручувати", — висловлює думку експерт.

Нагадаємо, раніше ми порівнювали особливості відпочинку у двох країнах - Єгипті та Йорданії.

Також повідомлялося, що у продажу з'явилися квитки на прямі рейси з Києва в Самарканд.