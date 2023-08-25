Новий законопроект. Коли підлітки до 18 років зможуть їхати за кордон без супроводу

Українські законодавці пропонують заборонити самостійний виїзд за кордон підлітків до 18 років. Наразі громадяни України мають право виїжджати без супроводу із 16 років.

У яких випадках підліткам 16-18 років можна буде їздити за кордон без супроводу у разі прийняття закону, у коментарі TRAVEL РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

Якщо у Верховній Раді ухвалять законопроект №9480, діти до 18 років зможуть перетинати кордон лише за нотаріальною згодою батьків (чи опікунів) та в супроводі одного з них. Пояснюється, що у переважній більшості країн Європи пересування дітей без супроводу батьків чи законних представників до досягнення 18 років заборонене.

Водночас, у проекті закону передбачені випадки, коли особи до 18 років матимуть право на вільний самостійний виїзд за межі України.

"Підлітки 16-18 років зможуть перетинати кордон без супроводу батьків у разі набуття ними повної цивільної дієздатності у зв’язку із реєстрацією шлюбу або ж у разі надання їм повної цивільної дієздатності у зв’язку з тим, що такі особи записані матір’ю або батьком дитини", – пояснює юрист.

Якщо у зв’язку з реєстрацією шлюбу особа набуває повної цивільної дієздатності автоматично з моменту реєстрації шлюбу, то надання їм повної цивільної дієздатності у зв’язку з тим, що такі особи записані матір’ю або батьком дитини, потребує відповідного рішення, додає фахівець.

"Набуття повної цивільної дієздатності за законодавством України можливо за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи та за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. А у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду", – звертає увагу Максим Боярчуков.

Надання повної цивільної дієздатності можливе також і в інших випадках, наприклад, якщо людина працює за трудовим договором або якщо вона бажає займатися підприємницькою діяльністю.

"Однак, згідно Законопроекту № 9480, у таких випадках, це не надасть можливості підліткам самостійного виїжджати за кордон", – уточнює юрист.

Раніше повідомлялося, які документи потрібні для виїзду дітей за кордон без батьків.

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