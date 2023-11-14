Новий маршрут до Варшави продовжили до Чернівців: графік руху поїздів

"Укрзалізниця" продовжила маршрут за новим сполученням до Варшави. Із 14 листопада пасажири зможуть їхати до Рава-Руської із Чернівців.

Через які станції та за яким графіком курсуватимуть поїзди, РБК-Україна розповідає з посиланням на "УЗ".

Новий маршрут, за яким пасажири можуть дістатися з України до Варшави залізницею, продовжили до Чернівців. Раніше пасажири могли їхати поїздом "УЗ" із Коломиї до Львова, а на прикордонній станції Рава-Руська пересідали на польський поїзд.

Поїзд №868/867 в експериментальному режимі відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

Він прямуватиме через станції Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58. Там відбуватиметься пересадка на поїзд польського перевізника SKPL, який прибує до Варшави о 17:18.



Із Рави-Руської у зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.



Також призначені додаткові рейси з Чернівців до Рава-Руської через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02.



У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.



Придбати квитки на всі рейси можна в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Квитки на поїзд Київ-Варшава тепер можливо придбати тільки із "Дія. Підписом". Так планують боротися з перекупами, які скупували квитки на популярний напрямок. Ми розповідали, якими враженнями від нововведення українці діляться у соцмережах.

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