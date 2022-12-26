У нових реаліях. Як змінився туризм за час війни та як заощадити у поїздці

Чому авіаквитки дорожчі, якщо їх купувати з Британії і де вигідніше бронювати номери в готелях – у матеріалі.

Подорожі під час війни дуже змінилися. Чоловікам призовного віку виїзди за кордон заборонені, тому їдуть здебільшого мами з дітьми.

Якщо раніше люди без особливих зусиль купували квитки на рейс із Борисполя та Жулян до одного з міст Європи або бронювали пакетний тур до курортної країни, зараз через закрите небо над Україною цього зробити неможливо. Доводиться діставатися аеропортів у найближчих країнах, а це і втомлює, досить довго й недешево.

З цих причин, а також через ракетні удари РФ і постійну загрозу обстрілів, ускладненого фінансового становища, багато хто цього року відмовився від звичних поїздок за кордон. Але фахівець з оформлення віз та турів Марина Казакова впевнена, що подорожі нікуди не зникли, а багато хто все ж таки виїжджає кудись хоча б на кілька днів, щоб перезавантажитися і знову повернутися до роботи, щоб розвивати економіку країни.

Для TRAVEL РБК-Україна вона розповіла, як змінилися подорожі за час війни, як планувати поїздки у нових реаліях та дала поради, як при цьому можна заощадити.

Хто їздить у відпустку за кордон під час війни в Україні

Попит на тури під час війни значно знизився. Замість звичних поїздок багато хто їде до Європи як біженці, а туристичні поїздки запитують менше, каже Марина Казакова.

"Також змінилася категорія тих, хто подорожує. Зараз їздять у тури мами з дітками. Це і є основна цільова аудиторія – жінки, які хочуть оздоровити своїх дітей або просто трішки побути в безпеці, у більш сприятливих умовах, перезавантажитися. Друга категорія – бабусі та дідусі з онуками. Звичайно, чоловіки призовного віку в жодні тури не їздять", – розповідає вона.

Також з урахуванням війни тури для українців розділилися на два типи – для тих, хто перебуває тут, в Україні, та хто тимчасово живе за кордоном. Для поїздок з України переважно обирають в основному автобусні тури. Виїзди регулярно відбуваються зі Львова, Ужгорода, Чернівців.

Фото: Польща – один із популярних напрямків для поїздок українців сьогодні (Getty Images)

"Українці за кордоном можуть одразу планувати вильоти з аеропортів. Їм більш комфортно кудись їхати, їм не треба до найближчого аеропорту діставатися добу чи дві. Але ці люди переважно купують квитки самостійно, менше звертаються до турагентств, або ж вони користуються послугами агентів за кордоном", – розповідає фахівець.

Куди планують поїздки українці у нових умовах

З урахуванням того, що виїжджати з України в будь-якому разі зараз можна лише автобусом, машиною чи потягом, в автобусні тури активно стали їздити і туристи, які раніше обирали преміальні подорожі та лише авіатури.

"Ті, хто раніше літав у преміум-подорожі, тепер із сумками Louis Vuitton їдуть у автобусні тури, адже потрібно так чи інакше доїхати до аеропорту в Бухаресті чи Варшаві. Клієнти також почали рахувати гроші, почали економити, і виходить, що автобусні тури тепер популярні серед різних сегментів клієнтів. Такі тури збирають повні автобуси за різними напрямками. Зрозуміло, що не в такій кількості, як раніше. Але вони є", – описує нинішню тенденцію Марина Казакова.

Багато людей їдуть за кордон, щоби просто щось купити – одяг, взуття. Адже деякі речі в Європі значно дешевші. Також їдуть побачити своїх близьких чи просто перезавантажитись. Сьогодні тури з України покривають усю Європу. Найбільш популярні напрямки – Польща, Угорщина, Чехія, Італія, Німеччина, Франція, Країни Балтії та навіть Фінляндія.

Фото: Стандартні ціни на квитки лоукостерів вже можуть сягати 300-400 євро (wikipedia.org)

Ціни змінились. Що варто знати про вартість квитків та поїздок

Ціни на авіаквитки при покупці в Україні та, наприклад, у Великій Британії, будуть абсолютно різні, звертає увагу фахівець. Купуючи із Великої Британії, ви заплатите більше. Є аеропортові збори та інші фактори, що впливають на ціну. У Європі вони можуть бути вищими, ніж були в Україні до війни.

"Ми раніше отримували низькі тарифи, у нас були відкриті свої аеропорти, і ціна цих зборів була нижчою. Також додалося і те, що зараз світ виходить із COVID-обмежень, і люди поїхали в подорожі. Тобто ми бачимо відкладений попит. Моя туристка була в Страсбурзі, висилала звідти фото. У центрі міста вона з дитячим візочком буквально не могла пройти – була величезна кількість людей. Попит зріс, і ціни на готелі теж піднялися, потроху виходячи на рівень "доковідних", – каже співрозмовниця.

Сьогодні авіаквитки в цілому по європейському ринку стали дорожчими, зазначає Казакова:

"Якщо раніше туристи купували квитки за 10 тисяч гривень і для них це було дуже дорого, то зараз вони змушені бронювати квитки навіть на лоукостери Ryanair та Wizzair за 300-400 євро. Це зараз вже середня ціна".

Втім, у плануванні поїздок сьогодні є деякі плюси. Так, можна купити справді гарячі тури. Наприклад, нещодавно Марина Казакова продавала тур до Занзібару. Така подорож коштувала 1100 євро до повномасштабної війни, а зараз її забронювали за 800 євро.

З якої сусідньої країни краще планувати поїздку

Українцям доступні вильоти з аеропортів Варшави, Жешува, Сучави, Кишинева, Будапешта, Бухареста: "Тут обмежень немає, але з'явилися додаткові витрати у вигляді трансферу та часу на те, щоб доїхати до аеропорту вильоту", – зазначає турагент.

Фото: Із Польщі популярні вильоти на острови Іспанії (Getty Images)

Один із найкращих напрямків для вильоту – Польща. Українські туроператори надають трансфер зі Львова до Жешува. Це найближчий аеропорт, у межах 100 кілометрів. Також можна вилітати із Варшави, виїжджати з Перемишля. З аеропортів Польщі доступні рейси до екзотичних країн. Зокрема, Dreamliner літає до Домінікани, і квитки можна купити за прийнятними цінами. Інші компанії літають до Мексики, Таїланду, Єгипту.

"У Польщі трохи менше популярний Шарм-ель-Шейх: вони літають частіше в Хургаду, Марса-Алам. Серед поляків популярні поїздки на зиму на Тенеріфе, Канарські острови. Це дещо інші, не "класичні" для нас острови, куди ми літали до війни. Також популярний острів Кабо Верде, де цілий рік хороша тепла погода, чисте море. Є тури і на Мадагаскар – я сама на Мадагаскарі бачила серед туристів саме поляків. Напрямок популярний за рахунок зручного авіасполучення та прийнятних цін", – розповідає Казакова.

Як заощадити, плануючи подорож у 2023 році

Марина Казакова дає поради, як за нинішніх умов планувати поїздку без зайвих витрат.

Купуйте авіаквитки заздалегідь. Гарні тарифи – за 53-50 днів до вильоту. Намагайтеся не купувати "на завтра", уникайте польотів у "топові" дати високого попиту. Наприклад, напередодні Різдва, Нового року. Якщо ви хочете заощадити і є така можливість, перенесіть виліт, наприклад, на тиждень пізніше.

Плануючи поїздку поза святами, ви заощадите не лише на авіаперельоті, а й на готелі. Тому що вартість номера (room rate) на період новорічних канікул завжди вища на 30-40%. Також у ціну часто включені різдвяні та новорічні вечері, і якщо це туристичний Дубай, то вартість такої вечері може досягати 400 доларів з особи.

Підписуйтесь на сторінки готелів, куди б ви хотіли полетіти. Вони часто надсилають інформацію про святкові або звичайні розпродажі. Так можна заощадити 20-30% від звичайної суми.

Фото: У Дубаї вартість новорічної вечері може досягати 400 доларів з особи (Getty Images)

"Чомусь багато хто бронює на сайті Booking, ніби це єдиний варіант. Але краще перевіряти ціни на сайті самого готелю. Адже часто готелі, щоб переманити клієнта на прямий продаж, можуть зробити знижку. А такі сервіси як Booking тільки через якийсь час переказують гроші на рахунок готелю. Готелю це не вигідно, і там намагаються залучати клієнтів безпосередньо на сайт, де можна знайти номери за вигіднішими цінами та де дають знижки", – каже Марина Казакова.

Продумайте заздалегідь, де ви харчуватиметеся, перегляньте ціни у місцевих закладах. Часто топові кафе з добірок сайтів типу Tripadvisor націлені на туристів, і це одразу додає до цін 20-30%. Зійдіть з центральної вулиці на паралельну, де менший потік туристів, і вже ціна буде нижчою.

"У туризмі діє схоже правило, як і на ринку. Якщо ви купуєте кілограм цибулі або мішок вагою 20 кілограмів, то в другому випадку буде дешевшим. У пакетний тур зазвичай входять авіапереліт, проживання, страховка і часто трансфер. На покупці пакетного туру можна заощадити, але тут уже без допомоги турагентів не обійтися", – зазначає вона.

Купуйте карти або талони City Pass для того чи іншого міста . До них часто входить необмежена кількість поїздок, і нерідко – відвідування музеїв безкоштовно чи зі знижками.

. До них часто входить необмежена кількість поїздок, і нерідко – відвідування музеїв безкоштовно чи зі знижками. Вивчіть інформацію про те, куди ви їдете. Подивіться блогерів, які знімають сюжети про це місце, або почитайте статті в інтернеті. Складіть хоча б попередній маршрут, щоб ви знали, як їхати, куди їхати. Уточніть у турагента, на чому можна заощадити.

Подивіться блогерів, які знімають сюжети про це місце, або почитайте статті в інтернеті. Складіть хоча б попередній маршрут, щоб ви знали, як їхати, куди їхати. Уточніть у турагента, на чому можна заощадити. Замість бронювання готелю можна орендувати квартиру або апартаменти та самому готувати їжу.

"Але це досить ризиковано. Знаю випадки, коли люди бронювали на Airbnb, але в день приїзду та заселення не змогли вийти на зв'язок із власником, і 420 євро просто полетіли. Схожий випадок був у інших людей – забронювали житло на Airbnb, теж не знайшли клієнта.Коли почали з'ясовувати, виявилося, що шахрай завів на сайті кілька облікових записів.Можливо, Airbnb вже безпечніший, але готель є готель. Туди можна викликати поліцію, якщо вас обдурили. У вас є бронь, вона підтверджує ваші права. Із приватним господарем може бути як завгодно. Наприклад, він передумає", – звертає вона увагу.

Під час війни багато сфер життя українців змінилися, часом кардинально. Подорожі – з-поміж них. Але, за словами Марини Казакової, на практиці у поїздках додався переважно лише час на переїзд до аеропорту із сусідньої країни, плюс – гроші на квитки та деякі нові витрати. Що навряд чи змусить передумати вирушити до поїздки тих, хто цю подію давно планував.

Нагадаємо, ми писали, які гірськолижні курорти України відкриваються цього сезону.

Також повідомлялося, як відключення світла вплинули на турбізнес в Україні.