Нові рейси. Українці зможуть бюджетно дістатися до ОАЕ із прикордонного аеропорту

Із аеропорту Кишинева, що розташований за 130 км від кордону з Україною, запустять прямі рейси до Дубая. Польоти із 17 жовтня 2023 року анонсувала молдовська бюджетна авіакомпанія Flyone.

Оскільки Дубай є великим транзитним авіахабом, пасажирам буде зручніше подорожувати не лише в ОАЄ, але й до інших країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Літаки лоукостера приземлятимуться у бюджетному аеропорту Dubai World Central, який також називають аеропорт Аль-Мактум. Водночас більшість авіакомпаній здійснюють рейси в міжнародному аеропорту Дубая, який є основними повітряними воротами міста. Це означає, що для пересадки доведеться змінювати аеропорт.

Авіакомпанія Flyone виконуватиме рейси з Кишинева до Дубая тричі на тиждень по вівторках, п’ятницях та неділях. Тривалість прямого перельоту – 4 години 50 хвилин.

Мінімальна ціна авіаквитків на ці рейси – 130 євро за тарифом, який дозволяє взяти із собою лише ручну поклажу з габаритами до 40x30x20 см. Квитки за тарифом, який включає 23 кг багажу, коштують від 160 євро в один бік.

Фото: Літак Flyone (facebook.com/FLYONE.eu)

Кишинів є одним із зручних аеропортів для українців. Він розташований за 183 км від Одеси. Туди можна доїхати автомобілем чи автобусами.

Для мешканців заходу України зручніше добиратися до польських аеропортів. Наприклад, можна обирати рейси лоукостера Wizz Air з Кракова та Катовіце до Абу-Дабі. Відстань до Дубаю з цього міста – 140 км.

Нагадаємо, ми писали, із яким лоукостером літати дешевше та порівнювали ціни Ryanair та Wizz Air.

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