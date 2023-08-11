Новые рейсы. Украинцы смогут бюджетно добраться до ОАЭ из приграничного аэропорта

Из аэропорта Кишинева, расположенного в 130 км от границы с Украиной, запустят прямые рейсы в Дубай. Полеты с 17 октября 2023 года анонсировала молдавская бюджетная авиакомпания Flyone.

Поскольку Дубай является крупным транзитным авиахабом, пассажирам будет удобнее путешествовать не только в ОАЕ, но и в другие страны, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самолеты лоукостера будут приземляться в бюджетном аэропорту Dubai World Central, который также называют аэропорт Аль-Мактум. В то же время большинство авиакомпаний совершают рейсы в международном аэропорту Дубая, который является основными воздушными воротами города. Это значит, что для пересадки придется менять аэропорт.

Авиакомпания Flyone будет выполнять рейсы из Кишинева в Дубай трижды в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность прямого перелета – 4 часа 50 минут.

Минимальная цена авиабилетов на эти рейсы – 130 евро по тарифу, позволяющему взять с собой только ручную кладь с габаритами до 40x30x20 см. Билеты по тарифу, включающему 23 кг багажа, стоят от 160 евро в одну сторону.

Фото: Самолет Flyone (facebook.com/FLYONE.eu)

Кишинев является одним из удобных аэропортов для украинцев. Он расположен в 183 км от Одессы. Туда можно доехать на автомобиле или автобусе.

Для жителей запада Украины удобнее добираться в польские аэропорты. Например, можно выбирать рейсы лоукостера Wizz Air из Кракова и Катовице в Абу-Даби. Расстояние до Дубая из этого города – 140 км.

Напомним, мы писали, с каким лоукостером летать подешевле и сравнивали цены Ryanair и Wizz Air.

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