Нові правила та штрафи. У ЄС готують важливі зміни для водіїв: деталі

У березні 2023 року зміняться деякі штрафи та правила для водіїв у Німеччині. Це пов'язано з тим, що в ЄС збираються зробити однакові правила для всіх країн блоку.

Як це вплине на водіїв, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Telegram-канал "Німеччина/Україна/Біженці".

Згідно з підготовкою 4 директиви ЄС, якщо у водія заберуть права в одній з європейських країн, наприклад, у Франції чи Італії, він не зможе керувати автомобілем і в інших країнах.

"Помилилися в одному місці, покарання піде за вами і пошириться на всі країни ЄС. Те саме з покаранням за керування автомобілем у нетверезому вигляді або під дією заборонених речовин", – зазначають на каналі.

У різних європейських країнах прийняті різні допустимі норми проміле за кермом. Передбачається встановити єдині в ЄС межі споживання алкоголю та гармонізувати системи штрафних балів у різних країнах. Однаковим стане термін, на який припинятимуть дію водійських прав.

Фото: Автомобілі в Німеччині (pixabay.com)

Для того, щоб зробити однакові штрафи на всій території Євросоюзу, має працювати загальна база даних для всіх водіїв, яка буде доступною для поліцейських усіх країн ЄС.

Нову директиву про водійські права опублікують ближче до кінця березня. Після публікації документ має пройти процес затвердження парламентом ЄС.



Передбачається, що затвердження триватиме кілька місяців, можливо, до кінця 2023 року. Після того як директиву затвердять, країнам ЄС доведеться впровадити її на місцях. Спочатку мають бути ухвалені відповідні закони та постанови.

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