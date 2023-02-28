Новые правила и штрафы. В ЕС готовят важные изменения для водителей: детали

В марте 2023 года изменятся некоторые штрафы и правила для водителей в Германии. Это связано с тем, в ЕС собираются сделать одинаковые правила для всех стран блока.

Как это повлияет на водителей, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Telegram-канал "Германия/Украина/Беженцы".

Согласно готовящейся 4 директиве ЕС, если у водителя заберут права в одной из европейских стран, например, во Франции или в Италии, он не сможет управлять автомобилем и в других странах.

"Ошиблись в одном месте, наказание последует за вами и распространится на все страны ЕС. То же самое с наказанием за управление автомобилем в нетрезвом виде или под действием запрещенных веществ", – отмечают на канале.

В разных европейских странах приняты разные допустимые нормы промилле за рулем. Предполагается установить единые в ЕС пределы потребления алкоголя и гармонизировать системы штрафных баллов в разных странах. Одинаковым станет срок, на который будут приостанавливать действие водительских прав.

Фото: Автомобили в Германии (pixabay.com)

Для того, чтобы сделать одинаковые штрафы на всей территории Евросоюза, должна работать общая база данных для всех водителей, которая будет доступной для полицейских всех стран ЕС.

Новая директива о водительских правах будет опубликована ближе к концу марта. После публикации документ должен будет пройти процесс утверждения парламентом ЕС.



Предполагается, что утверждение займет несколько месяцев, возможно, до конца 2023 года. После того, как директиву утвердят, странам ЕС придется внедрить ее на местах. Сначала должны будут приняты соответствующие законы и постановления.

Напомним, мы писали, когда введут плату за въезд и новый паспортный контроль в ЕС.

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