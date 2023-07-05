ua ru
Ср, 05 липня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нові правила. У країні ЄС дозволили відкривати дитсадки для дітей з України

Новость на русском →
Середа 05 липня 2023 11:36
Нові правила. У країні ЄС дозволили відкривати дитсадки для дітей з України Фото: Ігрова кімната в дитсадку (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Норвегії дозволили відривати тимчасові дитсадки та центри для дітей, щоб прийняти дітей з України. Постанова Міністерства освіти набуде чинності з 1 серпня.

Нові правила для дошкільних закладів дозволять муніципалітетам приймати більше переселенців із України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт норвезького уряду.

Зазначається, що постанова дозволить також тимчасово розширювати вже наявні дитячі садки у зв'язку із прибуттям українських біженців. Нові правила покликані забезпечити місця у дошкільних закладам для усіх, хто їх потребує.

Міська влада матиме право погоджувати заявки на відкриття таких закладів, а також надавати тимчасові субсидії. Це стосується і приватних дитсадків. Такі дозволи та гранти можуть надавати на термін до 3 років.

Між тим у Норвезькій конфедерації освіти вважають, що застосовувати право відкривати нові дитсадки слід обмежено через ризик, що тимчасові заклади будуть гірше обладнані та виникнуть проблеми із персоналом.

Постанова втратить чинність разом із завершенням дії тимчасових правил закону про дитячі садки, які уряд Норвегії продовжив до 1 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії виділить більше грошей на прийом біженців з України. Муніципалітети отримають додаткові 4200 євро за кожного поселеного біженця. Країна вже надала прихисток понад 48 тисячам укрїанців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Норвегия
Відпочинок в Україні
Точки зору
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олег Васильєв
В умовах дефіциту. Як купити квитки на поїзди до Польщі, Угорщини та Чехії
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору