Нові правила. У країні ЄС дозволили відкривати дитсадки для дітей з України

У Норвегії дозволили відривати тимчасові дитсадки та центри для дітей, щоб прийняти дітей з України. Постанова Міністерства освіти набуде чинності з 1 серпня.

Нові правила для дошкільних закладів дозволять муніципалітетам приймати більше переселенців із України, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт норвезького уряду.

Зазначається, що постанова дозволить також тимчасово розширювати вже наявні дитячі садки у зв'язку із прибуттям українських біженців. Нові правила покликані забезпечити місця у дошкільних закладам для усіх, хто їх потребує.

Міська влада матиме право погоджувати заявки на відкриття таких закладів, а також надавати тимчасові субсидії. Це стосується і приватних дитсадків. Такі дозволи та гранти можуть надавати на термін до 3 років.

Між тим у Норвезькій конфедерації освіти вважають, що застосовувати право відкривати нові дитсадки слід обмежено через ризик, що тимчасові заклади будуть гірше обладнані та виникнуть проблеми із персоналом.

Постанова втратить чинність разом із завершенням дії тимчасових правил закону про дитячі садки, які уряд Норвегії продовжив до 1 липня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що уряд Норвегії виділить більше грошей на прийом біженців з України. Муніципалітети отримають додаткові 4200 євро за кожного поселеного біженця. Країна вже надала прихисток понад 48 тисячам укрїанців.

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