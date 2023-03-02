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Нові правила. У Чехії скасують компенсацію за безплатне житло для українців: деталі

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Четвер 02 березня 2023 12:08
Нові правила. У Чехії скасують компенсацію за безплатне житло для українців: деталі Фото: Українські біженці в Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Чехії готуються внести чергові зміни в закон про допомогу українцям Lex Ukrajina. Компенсацію за прийом біженців у власному житлі продовжать до кінця червня.

Як зміниться оплата за проживання після прийняття поправок, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Ті, хто надає біженцям житло з місцем для відпочинку, приготування їжі, з туалетом та доступом до питної води, отримують від уряду компенсацію – допомогу солідарності.

За одного біженця в окремій квартирі власник отримує 5000 крон на місяць, 9000 крон – за двох, 15 тисяч крон – за 5 і більше осіб. Ті, хто приймають біженців у себе вдома (максимум 3 особи), можуть отримати 3000 крон за людину.

Із липня положення про виплату допомоги солідарності буде скориговане. Згідно з поправкою, гроші виплачуватимуть лише тим, хто дав притулок біженцям у себе вдома.

Нові правила. У Чехії скасують компенсацію за безплатне житло для українців: деталіФото: Українські біженці у Празі (gettyimages.com)

Згідно з Lex Ukrajina IV ще у червні 2023 року люди отримають соціальну виплату солідарності. А вже з липня будуть діяти такі зміни:

  • на виплату матиме право власник, який ділить своє житлом з біженцем (проживають під одним дахом);
  • якщо біженцям надають всю квартиру, то вартість житла враховуватиметься у фінансовій допомозі;

Також за новими правилами біженці не матимуть права на виплати державних соціальних допомог, виплати на проживання та на субсидію на житло.

Нагадаємо, ми писали, про нові правила проживання українців у Польщі з 1 березня.

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