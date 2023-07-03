Нові правила у Чехії. Куди звертатися українцям, які не можуть орендувати житло

Із 1 липня у Чехії набув чинності закон Lex Ukrajina V, за яким змінюються умови перебування українських біженців. Після 150 днів безкоштовного проживання українці мають сплачувати за житло за винятком вразливих категорій.

Очікується, що новий дах над головою доведеться шукати щонайменше 10 тисячам українців. Що робити людям, які не можуть орендувати житло, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Що змінилося у правилах проживання

Українці з тимчасовим захистом зможуть отримати безкоштовне розміщення у екстреному житлі лише протягом перших 150 днів після отримання візи. Таке житло надають у регіонах, але не в столиці.

Після 5 місяців надалі проживати без оплати зможуть лише вразливі категорії біженців. Інші мають оплачувати своє перебування або шукати інше житло в оренду.

"Про вразливі групи людей дбатиме держава. А ось із невразливими складніше, адже фактично передбачається, що вони самі знайдуть собі житло, адже не мають великих перешкод для того, щоби вийти на ринок праці. Але це не означає, що держава залишить їх зовсім без допомоги", – пояснює юристка, яка співпрацює з урядом Чехії Крістіна Бенешова.

Фото: Розміщення українських біженців (gettyimages.com)

Яку допомогу можуть отримати біженці

Зазначається, що від центру зайнятості можна отримати одноразову фінансову допомогу, призначену до виплати у особливих випадках.

"Якщо я потрапляю у дійсно скрутну ситуацію, наприклад, шукаю житло та знайду квартиру, яку ми можемо оплатити двома домогосподарствами у спільному проживанні, але у нас немає фінансів на оплату застави. То можна подати до центру зайнятості проект договору оренди і просити про допомогу з оплатою застави", – наводить приклад юрист.

Цей тип допомоги не має чітко визначеного максимального ліміту і вираховується з конкретної суми необхідних витрат. Ці гроші державі повертати не потрібно.

Соціальне житло може виділити місцева влада

Орендувати житло після запровадження змін з 1 липня зможуть не всі українці із тимчасовим захистом, які не мають права на безкоштовне розміщення. У такому випадку місцева влада може надати соціальне житло – наприклад, гуртожитки.

"Кожне місто має соціальні служби, вони мають надати соціальне житло. Це можуть бути притулки або гуртожитки, не включені до системи екстреного житла. Місто може бачити, що у гуртожитку безкоштовно проживають люди з ктегорії вразливих осіб, але у ньому ще є вільні місця. Адміністрація міста може домовитися з гуртожитком про підселення за оплату", – пояснює Крістіна Бенешова.

Фото: Соціальне житло може надати місцева влада (gettyimages.com)

Вона радить почати пошук житла із звернення до до департаменту соціальних служб, там мають інформацію про те, куди направити людину.

Планується, що міста і регіони опублікують номери гарячих телефонних ліній на випадок проблем із пошуком житла. Також працюватимуть благодійні організації, які консультуватимуть українців.

"У ці хвилини всі міста, всі регіони готуються до цієї ситуації. І всі готові шукати хоч якісь проміжні рішення на час, поки не допоможуть цим людям знайти щось більш довготривале", – зазначає юристка.

Щотижня до Чехії прибувають близько 2000 осіб. Більшість із них спочатку опиняються у Празі. Чеська столиця має найбільший дефіцит житла, тому українцям із тимчасовим захистом рекомендують шукати варіанти поселення у регіонах.

У зв'язку із набуттям чинності нових правил у Чехії очікується, що житло можуть втратити десятки тисяч українців.

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