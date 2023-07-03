Новые правила в Чехии. Куда обращаться украинцам, которые не могут арендовать жилье

С 1 июля в Чехии вступил в силу закон Lex Ukrajina V, согласно которому меняются условия пребывания украинских беженцев. После 150 дней бесплатного проживания украинцы должны платить за жилье за исключением уязвимых категорий.

Ожидается, что новую крышу над головой придется искать, по меньшей мере, 10 тысячам украинцев. Что делать людям, которые не могут арендовать жилье, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Что изменилось в правилах проживания

Украинцы с временной защитой смогут получить бесплатное размещение в экстренном жилье только в первые 150 дней после получения визы. Такое жилье предоставляют в регионах, но не столице.

После 5 месяцев в дальнейшем проживать без оплаты смогут только уязвимые категории беженцев. Остальные должны оплачивать свое пребывание или искать другое жилье в аренду.

"Об уязвимых группах людей будет заботиться государство. А вот с неуязвимыми сложнее, ведь фактически предполагается, что они сами найдут себе жилье, ведь не имеют больших препятствий для того, чтобы выйти на рынок труда. Но это не значит, что государство оставит их совсем без помощи", – объясняет юрист, сотрудничающая с правительством Чехии Кристина Бенешова.

Фото: Размещение украинских беженцев (gettyimages.com)

Какую помощь могут получить беженцы

Отмечается, что от центра занятости можно получить единовременную финансовую помощь, предназначенную для выплаты в особых случаях.

"Если я попадаю в действительно затруднительную ситуацию, например, ищу жилье и найду квартиру, которую мы можем оплатить двумя домохозяйствами в совместном проживании, но у нас нет финансов на оплату залога. Тогда можно подать в центр занятости проект договора аренды и просить о помощи с оплатой залога", – приводит пример юрист.

Этот тип помощи не имеет четко определенного максимального лимита и рассчитывается из конкретной суммы необходимых затрат. Эти деньги государству возвращать не нужно.

Социальное жилье могут выделить местные власти

Арендовать жилье после введения изменений с 1 июля смогут не все украинцы с временной защитой, которые не имеют права на бесплатное размещение. В таком случае местные власти могут предоставить социальное жилье – например, общежития.

"Каждый город имеет социальные службы, они должны предоставить социальное жилье. Это могут быть приюты или общежития, не включенные в систему экстренного жилья. Администрация города может договориться с общежитием о подселении за оплату", – объясняет Кристина Бенешова.

Фото: Социальное жилье могут предоставить местные власти (gettyimages.com)

Она советует начать поиск жилья с обращения в департамент социальных служб, там располагают информацией о том, куда направить человека.

Планируется, что города и регионы опубликуют номера горячих телефонных линий в случае проблем с поиском жилья. Также будут работать благотворительные организации, консультирующие украинцев.

"В эти минуты все города, все регионы готовятся к этой ситуации. И все готовы искать хоть какие-то промежуточные решения на время, пока не помогут этим людям найти что-то более долгосрочное", – отмечает юрист.

Еженедельно в Чехию прибывают около 2000 человек. Большинство из них поначалу оказываются в Праге. В чешской столице самый большой дефицит жилья, поэтому украинцам со временной защитой рекомендуют искать варианты поселения в регионах.

В связи со вступлением в силу новых правил в Чехии ожидается, что жилье могут потерять десятки тысяч украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.