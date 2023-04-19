Нова схема виплат. Чи вистачить біженцям грошей на життя в Румунії

Із 1 травня в Румунії змінюється схема підтримки українських біженців. Відповідну постанову ухвалив уряд країни.

Щомісячну допомогу на оренду житла українцям надаватимуть упродовж 4 місяців. Як нововведення вплине на біженців, TRAVEL РБК-Україна розповіла киянка Олена Янчук, яка рік тому отримала прихисток у цій країні.

Як зміниться програма допомоги біженцям

Згідно із новими правилами, уряд не виплачуватиме власникам житла коштів за схемою "50/20" за розміщення та харчування біженців. 50 лей на день (понад 400 грн) надходили власнику житла за кожного біженця. Ще 20 лей (приблизно 160 грн) – витрати на харчування на добу на людину. Чимало господарів давали ці кошти біженцям на руки, щоб вони самі купували продукти.

Із 1 травня передбачено, що біженцям надаватимуть одноразову допомогу в 2000 лей (405 євро) на сім'ю на місяць упродовж 4 місяців для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії. Умова отримання – пошук роботи і навчання дітей в румунських школах.

Фото: Для виплат треба почати пошук роботи (gettyimages.com)

Які кошти отримуватимуть українці

"Програму "50/20" мають замінити на іншу: 2000 лей на родину в місяць плюс 650 лей в місяць на особу. Якщо це одинока людина – то 750 лей плюс 650 лей в місяць. При цьому треба стати на біржу праці. Людей з інвалідністю та старших 65 років це не стосується", – розповіла Олена Янчук.

За її словами, додаткові 650 лей виплачуватимуть на харчування та необхідні речі, тоді як 2000 лей передбачені на оренду житла. Ймовірно, цю суму виплачуватимуть і надалі, але поки означили термін у 4 місяці, щоб пришвидшити інтеграцію українців.

Українка з двома дітьми та батьками проживає в румунському місті на 50 тисяч жителів, де є українська школа, яку організували біженці.

"Надалі діти мають навчатися у румунських школах. Це вже наступного навчального року. Якщо в Києві все буде нормально, я б хотіла, щоб діти навчалися в українській школі", – зауважила киянка.

Олена з дітьми та її батьки проживають спільно в орендованій квартирі.

"У нас 2-кімнатна в центрі за 350 євро. Оскільки ми досі не платили за оренду, я оселилася в центрі, щоб було близько до школи. На околиці міста – по 250 євро. 650 лей підуть їжу та побутові витрати, може трохи залишиться", – порахувала біженка.

Нагадаємо, ми писали, що дедалі менше українців отримують тимчасовий захист у ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.